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3 августа, 06:38
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Минус 1390 оккупантов, 4 системы ПВО и 80 артиллерийских систем: потери противника по состоянию на 3 августа

Юлия Харченко

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Каждый день враг несет значительные потери в живой силе и военной технике.

О текущих потерях сообщили в Генштабе ВСУ.

Сколько российских оккупантов ликвидировано с начала войны?

С 24 февраля 2022 года по 3 августа 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 450 510 (+1 390) человек;
  • танков – 12 232 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 075 (+5);
  • артиллерийских систем – 47 276 (+80);
  • РСЗО – 1 996 (+8);
  • средств ПВО – 1 533 (+4);
  • самолетов – 439 (+0);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 112 (+4);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 440 948 (+1 657);
  • крылатых ракет – 5 007 (+0);
  • кораблей/катеров – 34 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 129 438 (+485);
  • специальной техники – 4 492 (+6).


Потери противника по состоянию на 3 августа / Инфографика Генштаба

Напомним, в июле 2026 года российская армия понесла самые большие потери в живой силе с начала года. По данным Генштаба ВСУ, за месяц Силы обороны ликвидировали 42 860 оккупантов, а общие потери России за первые семь месяцев года достигли 238 650 военнослужащих.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла 1,6 миллиона военных, из которых около 700 тысяч погибли. По его словам, ежемесячно армия России теряет около 30 тысяч солдат.

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