Минус 1390 оккупантов, 4 системы ПВО и 80 артиллерийских систем: потери противника по состоянию на 3 августа
Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Каждый день враг несет значительные потери в живой силе и военной технике.
О текущих потерях сообщили в Генштабе ВСУ.
Сколько российских оккупантов ликвидировано с начала войны?
С 24 февраля 2022 года по 3 августа 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 450 510 (+1 390) человек;
- танков – 12 232 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 075 (+5);
- артиллерийских систем – 47 276 (+80);
- РСЗО – 1 996 (+8);
- средств ПВО – 1 533 (+4);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2 112 (+4);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 440 948 (+1 657);
- крылатых ракет – 5 007 (+0);
- кораблей/катеров – 34 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 129 438 (+485);
- специальной техники – 4 492 (+6).
Потери противника по состоянию на 3 августа / Инфографика Генштаба
Напомним, в июле 2026 года российская армия понесла самые большие потери в живой силе с начала года. По данным Генштаба ВСУ, за месяц Силы обороны ликвидировали 42 860 оккупантов, а общие потери России за первые семь месяцев года достигли 238 650 военнослужащих.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла 1,6 миллиона военных, из которых около 700 тысяч погибли. По его словам, ежемесячно армия России теряет около 30 тысяч солдат.