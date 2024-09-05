"Минус" еще 1200 оккупантов и более 150 единиц техники: потери врага на 5 сентября

Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую развязала против Украины. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1200 оккупантов.

Общие потери российской армии уже превышают 620 тысяч личного состава. Более того, оккупанты также теряют немало единиц техники, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.

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Какие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

личного состава – около 621 550 (+1200) человек,

танков – 8 624 (+6),

боевых бронированных машин – 16 869 (+21),

артиллерийских систем – 17 725 (+31),

РСЗВ – 1177 (+0),

средства ПВО – 940 (+0),

самолетов – 368 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 658 (+42),

крылатые ракеты – 2 587 (+7),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 24 044 (+37),

специальная техника – 3 024 (+10).



Потери России в войне на 5 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ