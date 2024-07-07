Россия потеряла в войне уже более 550 тысяч оккупантов

Украинские защитники продолжают наносить немалые потери российской армии. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1150 оккупантов.

Общие потери личного состава уже превысили более 550 тысяч россиян. Однако враг продолжает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.

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Какие потери России в войне

С 24 февраля 2024 года российская армия потеряла:

личного состава – около 550 990 (+1150) человек,

танков – 8 155 (+2),

боевых бронированных машин – 15 645 (+16),

артиллерийских систем – 14 937 (+40),

РСЗВ – 1115 (+0),

средства ПВО – 879 (+1),

самолетов – 360 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 862 (+53),

крылатые ракеты – 2 352 (+1),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 20 103 (+50),

специальная техника – 2495 (+16).



Потери России в войне по состоянию на 7 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, в сети появилось видео, как украинские защитники успешно уничтожили российский склад с боеприпасами. Россиян вовремя заметили разведчики 47 отдельной механизированной бригады, которые передали данные собратьям. Вследствие оперативных и точных отработок россияне потеряли не только боеприпасы, и личный состав.