24 Канал Новости Украины На Пасху оккупанты не досчитаются 1070 солдат, танки и ПВО: потери врага на 12 апреля
12 апреля, 06:40
Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Россия потеряла около 1 311 180 человек, 11 859 танков и 24 384 боевых бронированных машин с начала вторжения в Украину.
  • На 12 апреля оккупанты потеряли 1070 солдат, 8 танков и 1 средство ПВО.

Россия продолжает атаковать Украину. Даже несмотря на объявленное перемирие на Пасху оккупанты нарушают режим тишины и наносят удар по украинским позициям.

ВСУ продолжают сдерживать наступление и наносить врагу потери. Об актуальных потерях россиян на 12 апреля рассказали в Генштабе.

Какие потери врага на 12 апреля?

За время полномасштабного вторжения в Украину вражеская армия потеряла:

  • личного состава – около 1 311 180 (+1 070) человек;
  • танков – 11 859 (+8);
  • боевых бронированных машин – 24 384 (+3);
  • артиллерийских систем – 39 871 (+73);
  • РСЗО – 1 727 (+1);
  • средств ПВО – 1 345 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 233 866 (+2 081);
  • крылатых ракет – 4 517 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 88 914 (+216);
  • специальной техники – 4 121 (+0).


Потери врага на 12 апреля / Инфографика Генштаба

Обратите внимание! Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала рассказал, что Украина все чаще наносит удары по логистике и военным целям России в Крыму. Как он отметил, для успешных атак нужно не только дальнобойное оружие, но и точная подготовка.

Что известно о последних потерях россиян в войне с Украиной?

  • 10 апреля стало известно, что украинские силы обороны атаковали логистические объекты и сосредоточение живой силы врага в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Курской области России. Подтвержден удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", которым были выведены из строя технологические установки.

  • Кроме того, известно о том, что украинские военные атаковали ледостойкие стационарные платформы ЛСП-1 и ЛСП-2 на буровых платформах в Каспийском море. Эти платформы являются важными для обеспечения российской армии горюче-смазочными материалами и принадлежат компании "Лукойл".

  • ВСУ стабильно делают врагу больно. Украинские оборонцы провели спецоперацию в Запорожье, уничтожив российский комплекс РЭБ "Палантин" и системы ПВО С-300. Операция позволила уничтожить пункт управления российских БпЛА и облегчила работу украинской авиации.