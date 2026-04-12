ВСУ продолжают сдерживать наступление и наносить врагу потери. Об актуальных потерях россиян на 12 апреля рассказали в Генштабе.

Какие потери врага на 12 апреля?

За время полномасштабного вторжения в Украину вражеская армия потеряла:

личного состава – около 1 311 180 (+1 070) человек;

танков – 11 859 (+8);

боевых бронированных машин – 24 384 (+3);

артиллерийских систем – 39 871 (+73);

РСЗО – 1 727 (+1);

средств ПВО – 1 345 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 233 866 (+2 081);

крылатых ракет – 4 517 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 88 914 (+216);

специальной техники – 4 121 (+0).



Потери врага на 12 апреля / Инфографика Генштаба

Обратите внимание! Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала рассказал, что Украина все чаще наносит удары по логистике и военным целям России в Крыму. Как он отметил, для успешных атак нужно не только дальнобойное оружие, но и точная подготовка.

