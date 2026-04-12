ВСУ продолжают сдерживать наступление и наносить врагу потери. Об актуальных потерях россиян на 12 апреля рассказали в Генштабе.
Какие потери врага на 12 апреля?
За время полномасштабного вторжения в Украину вражеская армия потеряла:
- личного состава – около 1 311 180 (+1 070) человек;
- танков – 11 859 (+8);
- боевых бронированных машин – 24 384 (+3);
- артиллерийских систем – 39 871 (+73);
- РСЗО – 1 727 (+1);
- средств ПВО – 1 345 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 233 866 (+2 081);
- крылатых ракет – 4 517 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 88 914 (+216);
- специальной техники – 4 121 (+0).
Потери врага на 12 апреля / Инфографика Генштаба
Обратите внимание! Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала рассказал, что Украина все чаще наносит удары по логистике и военным целям России в Крыму. Как он отметил, для успешных атак нужно не только дальнобойное оружие, но и точная подготовка.
Что известно о последних потерях россиян в войне с Украиной?
10 апреля стало известно, что украинские силы обороны атаковали логистические объекты и сосредоточение живой силы врага в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Курской области России. Подтвержден удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", которым были выведены из строя технологические установки.
Кроме того, известно о том, что украинские военные атаковали ледостойкие стационарные платформы ЛСП-1 и ЛСП-2 на буровых платформах в Каспийском море. Эти платформы являются важными для обеспечения российской армии горюче-смазочными материалами и принадлежат компании "Лукойл".
ВСУ стабильно делают врагу больно. Украинские оборонцы провели спецоперацию в Запорожье, уничтожив российский комплекс РЭБ "Палантин" и системы ПВО С-300. Операция позволила уничтожить пункт управления российских БпЛА и облегчила работу украинской авиации.