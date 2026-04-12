ЗСУ продовжують стримувати наступ та завдавати ворогу втрат. Про актуальні втрати росін на 12 квітня розповіли в Генштабі.

Які втрати ворога на 12 квітня?

За час повномасштабного вторгнення в Україну ворожа армія втратила:

особового складу – близько 1 311 180 (+1 070) осіб;

танків – 11 859 (+8);

бойових броньованих машин – 24 384 (+3);

артилерійських систем – 39 871 (+73);

РСЗВ – 1 727 (+1);

засобів ППО – 1 345 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 233 866 (+2 081);

крилатих ракет – 4 517 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 88 914 (+216);

спеціальної техніки – 4 121 (+0).



Втрати ворога на 12 квітня / Інфографіка Генштабу

Зверніть увагу! Військовий оглядач із Ізраїлю Давид Шарп в ефірі 24 Каналу розповів, що Україна дедалі частіше завдає ударів по логістиці та військових цілях Росії в Криму. Як він зазначив, для успішних атак потрібна не лише далекобійна зброя, а й точна підготовка.

