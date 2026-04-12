ЗСУ продовжують стримувати наступ та завдавати ворогу втрат. Про актуальні втрати росін на 12 квітня розповіли в Генштабі.
Які втрати ворога на 12 квітня?
За час повномасштабного вторгнення в Україну ворожа армія втратила:
- особового складу – близько 1 311 180 (+1 070) осіб;
- танків – 11 859 (+8);
- бойових броньованих машин – 24 384 (+3);
- артилерійських систем – 39 871 (+73);
- РСЗВ – 1 727 (+1);
- засобів ППО – 1 345 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 233 866 (+2 081);
- крилатих ракет – 4 517 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 88 914 (+216);
- спеціальної техніки – 4 121 (+0).
Втрати ворога на 12 квітня / Інфографіка Генштабу
Зверніть увагу! Військовий оглядач із Ізраїлю Давид Шарп в ефірі 24 Каналу розповів, що Україна дедалі частіше завдає ударів по логістиці та військових цілях Росії в Криму. Як він зазначив, для успішних атак потрібна не лише далекобійна зброя, а й точна підготовка.
Що відомо про останні втрати росіян у війні з Україною?
10 квітня стало відомо, що українські сили оборони атакували логістичні об'єкти та зосередження живої сили ворога в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Курській області Росії. Підтверджено удар по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", яким було виведено з ладу технологічні установки.
Крім того, відомо про те, що українські військові атакували льодостійкі стаціонарні платформи ЛСП-1 та ЛСП-2 на бурових платформах в Каспійському морі. Ці платформи є важливими для забезпечення російської армії пально-мастильними матеріалами і належать компанії "Лукойл".
ЗСУ стабільно роблять ворогу боляче. Українські оборонці провели спецоперацію на Запоріжжі, знищивши російський комплекс РЕБ "Палантин" та системи ППО С-300. Операція дозволила знищити пункт управління російських БпЛА та полегшила роботу української авіації.