Самолет, более 1200 оккупантов и 200 единиц техники: безумные потери врага на 15 августа

15 августа 2024, 07:24
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Автор: Анжелика Байбак

Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают давать отпор врагу, нанося ему ощутимые потери. Так, ВСУ только за минувшие сутки ликвидировали около 1220 оккупантов.

Кроме того, украинские защитники в ночь на 14 августа успешно атаковали 4 вражеских аэродрома в разных областях России. Сейчас последствия атаки уточняются, однако известно, что на аэродромах базировались российские истребители.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

  • личного состава – около 595 620 (+1220) человек,
  • танков – 8484 (+8),
  • боевых бронированных машин – 16 426 (+24),
  • артиллерийских систем – 16 868 (+47),
  • РСЗВ – 1 154 (+3),
  • средства ПВО – 922 (+1),
  • самолетов – 367 (+1),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 598 (+50),
  • крылатые ракеты – 2 428 (+2),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 775 (+65),
  • специальная техника – 2813 (+0).


Актуальная статистика потерь России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, военные контрразведчики СБУ в сотрудничестве с ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию "Каста" в Запорожской области. Фактически эта РЛС была "глазами" российской ПВО, которая контролировала наше воздушное пространство.

Враг прятал ее в тылу, тщательно маскировал и часто передислоцировал, однако украинские защитники смогли ее выследить и успешно атаковать. Стоимость такой РЛС стартует от 60 миллионов долларов, а окончательная сумма зависит от комплектации.