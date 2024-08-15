Самолет, более 1200 оккупантов и 200 единиц техники: безумные потери врага на 15 августа
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают давать отпор врагу, нанося ему ощутимые потери. Так, ВСУ только за минувшие сутки ликвидировали около 1220 оккупантов.
Кроме того, украинские защитники в ночь на 14 августа успешно атаковали 4 вражеских аэродрома в разных областях России. Сейчас последствия атаки уточняются, однако известно, что на аэродромах базировались российские истребители.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:
- личного состава – около 595 620 (+1220) человек,
- танков – 8484 (+8),
- боевых бронированных машин – 16 426 (+24),
- артиллерийских систем – 16 868 (+47),
- РСЗВ – 1 154 (+3),
- средства ПВО – 922 (+1),
- самолетов – 367 (+1),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 598 (+50),
- крылатые ракеты – 2 428 (+2),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 22 775 (+65),
- специальная техника – 2813 (+0).
Актуальная статистика потерь России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, военные контрразведчики СБУ в сотрудничестве с ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию "Каста" в Запорожской области. Фактически эта РЛС была "глазами" российской ПВО, которая контролировала наше воздушное пространство.
Враг прятал ее в тылу, тщательно маскировал и часто передислоцировал, однако украинские защитники смогли ее выследить и успешно атаковать. Стоимость такой РЛС стартует от 60 миллионов долларов, а окончательная сумма зависит от комплектации.