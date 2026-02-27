Отминусовано более тысячи оккупантов вместе с техникой: потери России в войне на 27 февраля

За полные четыре года войны Россия потеряла более миллиона солдат и техники. Впрочем, это не останавливает Кремль от продолжения. Тем временем Украина пытается увеличить цену, которую враг будет платить за свои имперские амбиции.

Россия теряет 156 солдат для захвата одного квадратного километра земли в Донецкой области. Цель Украины увеличить эту цифру до 200.

Сколько российских оккупантов и техники ликвидировано?

Как передает Генштаб, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 февраля 2026 года потери России в войне составляют:

личного состава – около 1 265 130 (+1 280) человек;

танков – 11 706 (+2);

боевых бронированных машин – 24 097 (+6);

артиллерийских систем – 37 631 (+17);

РСЗО/MLRS – 1 659 (+0);

средства ПВО – 1305 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 348 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 021 (+883);

крылатые ракеты – 4 384 (+37);

корабли/катера – 29 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 80180 (+116);

специальная техника – 4075 (+0).

Потери России в войне на 27 февраля 2026 года / Фото Генштаб

По словам Владимира Зеленского, украинские силы ежемесячно уничтожают около 30 – 35 тысяч российских военнослужащих, что превышает темпы пополнения вражеских сил.

Что известно о последних ударах Украины по оккупантам?