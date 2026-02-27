Отминусовано более тысячи оккупантов вместе с техникой: потери России в войне на 27 февраля
- По состоянию на 27 февраля 2026 г. потери России в войне составляют около 1 265 130 человек, 11 706 танков и 24 097 боевых бронированных машин.
- Украинские силы ежемесячно уничтожают около 30 – 35 тысяч российских военнослужащих, что превышает темпы пополнения вражеских сил.
За полные четыре года войны Россия потеряла более миллиона солдат и техники. Впрочем, это не останавливает Кремль от продолжения. Тем временем Украина пытается увеличить цену, которую враг будет платить за свои имперские амбиции.
Россия теряет 156 солдат для захвата одного квадратного километра земли в Донецкой области. Цель Украины увеличить эту цифру до 200.
Сколько российских оккупантов и техники ликвидировано?
Как передает Генштаб, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 27 февраля 2026 года потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 265 130 (+1 280) человек;
- танков – 11 706 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 097 (+6);
- артиллерийских систем – 37 631 (+17);
- РСЗО/MLRS – 1 659 (+0);
- средства ПВО – 1305 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 348 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 021 (+883);
- крылатые ракеты – 4 384 (+37);
- корабли/катера – 29 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 80180 (+116);
- специальная техника – 4075 (+0).
Потери России в войне на 27 февраля 2026 года / Фото Генштаб
По словам Владимира Зеленского, украинские силы ежемесячно уничтожают около 30 – 35 тысяч российских военнослужащих, что превышает темпы пополнения вражеских сил.
Что известно о последних ударах Украины по оккупантам?
- 5 общевойсковая армия России потеряла под Гуляйполем по меньшей мере два укомплектованных полка. Об этом рассказал в интервью ABC News командир 225 ОШП, Герой Украины Олег Ширяев.
- 23 февраля Силы обороны нанесли удар по району расположения ракетного дивизиона 15-й береговой ракетной бригады Черноморского флота России в Крыму. Подразделение имеет на вооружении комплекс "Бастион".
- Также в Нижней Крынке на оккупированной части Донецкой области поражен склад боеприпасов группировки "Юг".
- В районе Великой Новоселки уничтожен или поврежден склад материально-технических средств оккупантов, а у Покровки на Николаевщине – пункт управления вражескими беспилотниками.
- Силы обороны Украины уничтожили на аэродроме "Пугачевка" в Орловской области многоцелевой вертолет Ми-8 и ударный Ка-52. Атаку осуществили ударными беспилотниками. Вертолеты принадлежали 319-му отдельному вертолетному полку и 16-й бригаде армейской авиации вооруженных сил России.
- Украинские подразделения уничтожили два зенитных ракетных комплекса "Тор" стоимостью более 50 миллионов долларов вблизи населенных пунктов Кисличе и Тополиное в Донецкой области. Украинские военные также поразили нефтебазу во временно оккупированном Луганске, которую российские оккупанты использовали для обеспечения своих подразделений топливом.