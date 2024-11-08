Почти 1600 оккупантов и сотни единиц техники: колоссальные потери врага на 8 ноября

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу, нанося ему немалые потери. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 580 оккупантов.

Общие потери России в войне уже превысили 705 880 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Важно Потерянные танки и самолеты: Россия несет критические потери на фронте с невиданной скоростью

Какие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия потеряла:

личного состава – около 705 880 (+1580) человек,

танков – 9 233 (+9),

боевых бронированных машин – 18 661 (+49),

артиллерийских систем – 20 226 (+32),

РСЗВ – 1 245 (+0),

средства ПВО – 996 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 526 (+118),

крылатые ракеты – 2631 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 28 495 (+84),

специальная техника – 3 602 (+6).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ