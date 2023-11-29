Удары по Черноморскому флоту разрушают возможности России, – генсек НАТО

В войне против Украины Россия потеряла значительную часть своих обычных вооруженных сил. Более того, Черноморский флот России удалось оттеснить, что сильно повлияло на возможности врага.

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что на войне против Украины Россия потеряла по меньшей мере 300 тысяч своих воинов и тысячи единиц техники, в том числе корабли. Об этом пишет 24 Канал.

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Украина разрушает возможности врага

Генсек НАТО отметил, что в этой войне Россия потеряла значительную часть своих обычных вооруженных сил: сотни самолетов, тысячи танков и более 300 тысяч военных.

Однако украинские воины наносят врагу потери не только на фронте, но и в тылу России и Черном море. В частности, ВСУ смогли уничтожить несколько важных кораблей Черноморского флота России. Это позволило экспортировать зерно из портов Одессы. И это, как отметил Столтенберг, огромный шаг, ведь это разрушает возможности Кремля.

В Черном море украинцы оттеснили российский флот и установили маршруты для экспорта зерна, укрепив глобальную продовольственную безопасность,

– сказал он.

Столтенберг подметил, что Украина продолжает наносить России большие потери – это показывает мужество наших защитников и то, что военная помощь от других стран эффективно помогает уничтожать врага. Поэтому очень важно, чтобы поставки оружия продолжались.

Потери России в тяжелой технике