Вражеские войска сталкиваются с беспрецедентным сопротивлением со стороны Сил обороны и несут сокрушительные потери. Положение противника всё больше осложняется эффективными ударами по логистике и тыловым объектам.

О новой группе ликвидированных оккупантов и их уничтоженной технике сообщили в Генштабе ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабной войны против Украины Россия понесла значительные потери в живой силе и вооружении. По состоянию на 17 июня 2026 года потери оккупационных войск составляют:

личного состава – около 1 386 680 (+1 260) человек;

танков – 12 033 (+7);

боевых бронированных машин – 24 775 (+7);

артиллерийских систем – 44 169 (+51);

РСЗО – 1 874 (+2);

средств ПВО – 1 427 (+0);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 355 593 (+2 052);

наземных робототехнических комплексов – 1 677 (+10);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 107 994 (+486);

специальной техники – 4 303 (+3);

крылатых ракет – 4 783 (+0).



Потери противника на 17 июня / Генштаб

Кстати, в начале полномасштабной войны страна-агрессор в значительной степени полагалась на свое численное превосходство и развитый оборонно-промышленный комплекс. Однако на пятом году боевых действий эти ресурсы всё меньше обеспечивают прежнее преимущество. Несмотря на высокие финансовые выплаты за контрактную службу, интерес к поступлению в российскую армию заметно снижается.

По данным CNN со ссылкой на экспертные оценки, в первом квартале 2026 года темпы набора новобранцев сократились примерно на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Специалисты предполагают, что эта тенденция может сохраниться и в дальнейшем.