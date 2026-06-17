Более 1000 оккупантов и гора разбитой техники: потери России в войне
Вражеские войска сталкиваются с беспрецедентным сопротивлением со стороны Сил обороны и несут сокрушительные потери. Положение противника всё больше осложняется эффективными ударами по логистике и тыловым объектам.
О новой группе ликвидированных оккупантов и их уничтоженной технике сообщили в Генштабе ВСУ.
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Каковы потери России?
С начала полномасштабной войны против Украины Россия понесла значительные потери в живой силе и вооружении. По состоянию на 17 июня 2026 года потери оккупационных войск составляют:
- личного состава – около 1 386 680 (+1 260) человек;
- танков – 12 033 (+7);
- боевых бронированных машин – 24 775 (+7);
- артиллерийских систем – 44 169 (+51);
- РСЗО – 1 874 (+2);
- средств ПВО – 1 427 (+0);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 355 593 (+2 052);
- наземных робототехнических комплексов – 1 677 (+10);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 107 994 (+486);
- специальной техники – 4 303 (+3);
- крылатых ракет – 4 783 (+0).
Потери противника на 17 июня / Генштаб
Кстати, в начале полномасштабной войны страна-агрессор в значительной степени полагалась на свое численное превосходство и развитый оборонно-промышленный комплекс. Однако на пятом году боевых действий эти ресурсы всё меньше обеспечивают прежнее преимущество. Несмотря на высокие финансовые выплаты за контрактную службу, интерес к поступлению в российскую армию заметно снижается.
По данным CNN со ссылкой на экспертные оценки, в первом квартале 2026 года темпы набора новобранцев сократились примерно на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Специалисты предполагают, что эта тенденция может сохраниться и в дальнейшем.