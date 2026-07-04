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4 июля, 07:49
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Снова более 1 000 солдат и гора сожженной техники: потери противника по состоянию на 4 июля

Татьяна Бабич

Война в Украине критически истощает "вторую армию мира". Потери противника в живой силе почти ежедневно превышают тысячу солдат.

О новой группе ликвидированных оккупантов и их судьбе сообщили в Генштабе ВСУ.

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Каковы потери врага?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 4 июля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 408 340 (+ 1 190);
  • самолетов – 436;
  • вертолетов – 353;
  • танков – 12 074 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 389 110 (+1 768);
  • боевых бронированных машин – 24 869 (+6);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 815 (+6);
  • артиллерийских систем – 45 352 (+100);
  • кораблей/катеров – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • РСЗО – 1 913 (+1);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 115 644 (+407);
  • средств ПВО – 1 469 (+6);
  • специальной техники – 4 385 (+5);
  • крылатых ракет – 4 847 (+1).


Потери россиян по состоянию на 4 июля / Инфографика Генштаба

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