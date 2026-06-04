Впервые превысили количество раненых: Рубио шокировал заявлением о ликвидированных российских солдатах
Российские войска страдают от эффективных ударов Сил обороны Украины. Результативность работы наших бойцов отмечают и в США. В частности, Марко Рубио заявил, что впервые в истории количество потерь погибшими с российской стороны превысило количество потерь ранеными.
Соответствующие данные глава Госдепа США привел во время слушаний в Сенате.
Смотрите также Опять серьезный минус в живой силе и технике: потери России по состоянию на 4 июня
Что известно о потерях оккупантов?
Ссылаясь на информацию Министерства войны США, Рубио отметил, что страна-агрессор потеряла погибшими военных больше, чем раненых.
Украинцы не только отважно воюют – они воюют эффективно,
– подчеркнул Рубио.
Кстати, буквально накануне, 3 июня, генсек НАТО Марк Рютте заметил, что российское руководство скрывает настоящие данные о потерях собственной армии.
Он эмоционально обратился в адрес молодых солдат страны-агрессора: "Вас обманывают. Вас отправляют на войну, где вы рискуете погибнуть за политические амбиции Кремля. Даже если вас ранят, вас оставят умирать в грязи, пока вы не умрете".
Рубио также предположил, что при нынешней ситуации на фронте Россия может не достичь своих целей военным путем. В то же время госсекретарь отметил, что, по мнению США, завершение войны возможно только через переговоры.
По его словам, Соединенные Штаты стремятся понять, существует ли реальный путь к мирному урегулированию, однако пока позиции сторон остаются слишком далекими для быстрого достижения договоренностей.
Какие последние новости об ударах СОУ по оккупантам?
3 июня стал продуктивным днем в работе украинских беспилотников. Дроны посетили открытие международного экономического форума в Санкт-Петербурге – там под ударом оказался нефтяной терминал.
Значительный ущерб наделали БпЛА и на Кронштадтской военно-морской базе. Под ударом оказался российский корвет "Бойкий", причастный к "теневому" флоту России. На нем вспыхнул пожар.
Горел и важный для военной машины Кремля завод "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области. На предприятии производят элементы для ракет.
Под ударом оказался также военный аэродром "Саки" на территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, украинские бойцы атаковали ряд объектов противника в тылу врага на фронте.