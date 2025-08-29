Сообщает 24 Канал со ссылкой на анализ российских изданий, основанный на данных Реестра наследственных дел.
Какие потери в России за 2024 год?
Росстат еще весной 2022 года закрыл данные об общей смертности в России, вскоре после начала полномасштабного вторжения. Причиной этого является стремление Кремля скрыть от общества истинные масштабы потери на войне против Украины.
Выяснилось, что в 2024 году потери России достигли рекордных показателей. Во время пиковых моментов наступления на Донбассе Россия теряла более двух тысяч солдат еженедельно. Всего за 2024 год погибло около 93 тысяч российских военнослужащих, что почти вдвое больше, чем годом ранее.
Летом 2024 года, в пиковые моменты наступления россиян на Донбассе, недельные потери доходили до трех тысяч человек, а в среднем – до двух тысяч погибших.
Анализ показал, что суммарные безвозвратные потери России на конец лета 2025 года составляют уже около 220 тысяч военных. В то же время те, кто числится пропавшими без вести, попадают в реестры с опозданием, что затрудняет реальную оценку масштабов потерь.
Что известно о последних потерях России в войне против Украины?
- За прошедшие сутки, 28 августа, ВСУ ликвидировали 850 российских оккупантов. В то же время общие потери России в войне против Украины уже более 1 080 000 бойцов.
- Также в СБУ рассказали, что всего за четыре дня спецназовцы Центра специальных операций "А" поразила 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС. Их стоимость оценивается в более 250 миллионов долларов США.
- Кроме того, бойцы ГУР атаковали российский корабль "Буян-М" в Азовском море, который является носителем ракет "Калибр". Судно было вынуждено оставить боевое дежурство.