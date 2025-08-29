Сообщает 24 Канал со ссылкой на анализ российских изданий, основанный на данных Реестра наследственных дел.

Какие потери в России за 2024 год?

Росстат еще весной 2022 года закрыл данные об общей смертности в России, вскоре после начала полномасштабного вторжения. Причиной этого является стремление Кремля скрыть от общества истинные масштабы потери на войне против Украины.

Выяснилось, что в 2024 году потери России достигли рекордных показателей. Во время пиковых моментов наступления на Донбассе Россия теряла более двух тысяч солдат еженедельно. Всего за 2024 год погибло около 93 тысяч российских военнослужащих, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Летом 2024 года, в пиковые моменты наступления россиян на Донбассе, недельные потери доходили до трех тысяч человек, а в среднем – до двух тысяч погибших.

Анализ показал, что суммарные безвозвратные потери России на конец лета 2025 года составляют уже около 220 тысяч военных. В то же время те, кто числится пропавшими без вести, попадают в реестры с опозданием, что затрудняет реальную оценку масштабов потерь.

