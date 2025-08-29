Повідомляє 24 Канал з посиланням на аналіз російських видань, що ґрунтується на даних Реєстру спадкових справ.

Дивіться також Нічний гуркіт у Криму – бійці ГУР уразили російську РЛС зі складу С-400

Які втрати у Росії за 2024 рік?

Росстат ще навесні 2022 року закрив дані про загальну смертність у Росії, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Причиною цього є прагненням Кремля приховати від суспільства справжні масштаби втрати на війні проти України.

З'ясувалося, що у 2024 році втрати Росії сягнули рекордних показників. Під час пікових моментів наступу на Донбасі Росія втрачала понад дві тисячі солдатів щотижня. Загалом за 2024 рік загинуло близько 93 тисяч російських військовослужбовців, що майже удвічі більше, ніж роком раніше.

Улітку 2024 року, в пікові моменти наступу росіян на Донбасі, тижневі втрати доходили до трьох тисяч осіб, а в середньому – до двох тисяч загиблих.

Аналіз показав, що сумарні безповоротні втрати Росії на кінець літа 2025 року становлять уже близько 220 тисяч військових. Водночас ті, хто значиться зниклими безвісти, потрапляють до реєстрів із запізненням, що ускладнює реальну оцінку масштабів втрат.

Що відомо про останні втрати Росії у війні проти України?