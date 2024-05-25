Минус полмиллиона оккупантов: в ВСУ оценили запас прочности России

В Генштабе сообщили, что ориентировочные потери оккупантов перевалили за полмиллиона. Эффективные регулярные и профессиональные войска Россия потеряла в начале полномастшабного вторжения. Поэтому компенсировала потери большой массой маргиналов.

ЧВК, различные казачьи организации и масштабная мобилизация на оккупированных территориях дала возможность сбить импульс недовольства даже при частичной мобилизации среди российского населения. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко оценил 24 Каналу запас прочности России.

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Какими будут потери врага в 2025 году

Тимочко вспомнил, что Россия проводила мобилизацию в выборочных регионах, где уровень жизни и образованности населения самый низкий. Когда оккупанты отступали, они хотели удержать линию фронта, поэтому концентрировались на бронетехнике, которую массово теряли.

Сейчас россияне ежедневно теряют не менее 1000 – 1200 личного состава. При такой интенсивности потеряют еще около 400 тысяч за год. То есть 900 тысяч убитыми и ранеными в целом. Это то, что мы фиксируем,

– отметил председатель Совета резервистов.

Что интересно, в 2023 году Росстат зафиксировал чрезвычайно интересную цифру, которую вскоре убрал с сайта. Говорилось о том, что в России резко возросло количество лиц с инвалидностью первой и второй группы – до 2 миллионов.

Соответственно эти люди становятся дополнительной нагрузкой на социальную и медицинскую составляющую, ведь нуждаются даже в минимальном обеспечении и уходе.

Если посчитать потери врага убитыми, ранеными и инвалидами – 500 тысяч, 400 тысяч и 2 миллиона – получится почти 3 миллиона человек, которых больше не смогут привлечь в войну против Украины.

Выдержит ли России масштабную мобилизацию

Путин хвастался, что может и 16, и 25 миллионов призвать. Однако экономика такой отток трудоспособного населения не выдержит. Уже российские работодатели открыто жалуются на нехватку рабочей силы, особенно квалифицированной. Кроме того, любая попытка усилить мобилизацию дополнительно вызовет эмиграцию трудоспособного населения,

– сказал Иван Тимочко.

Призвать можно даже 20 миллионов, но на каждого военного нужно как минимум 5 – 10 людей в тылу, которые должны обеспечивать деятельность введения боев или участие регулярной армии в войне.

На территории Украины воюют более 600 тысяч российских военных. В целом же армия страны-агрессора составляет около 2 миллионов человек. То есть при любой мобилизации россияне должны пополнять войска с учетом того, что образовались дополнительные границы со странами НАТО: Финляндией, Норвегией, Латвией, Эстонией, Литвой и Польшей.