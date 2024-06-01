Минус 1 130 оккупантов, десятки танков и артиллерия: потери врага по состоянию на 1 июня
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска пытаются наступать на Востоке и Юге, регулярно штурмуя позиции наших защитников. Из-за этого оккупанты несут большие потери в живой силе и технике.
Прошедшие сутки не стали исключением. В течение суток 31 мая, согласно данным Генштаба, ВСУ "минуснули" еще более тысячи российских захватчиков.
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Враг понес колоссальные потери
В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне 508 780 своих военных. Стоит отметить, что это убитыми и ранеными.
А за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 1 130 оккупантов.
Потери России в технике
По подсчетам Генштаба, в течение 31 мая Россия потеряла на войне еще 12 танков, 12 ББМ, 44 артиллерийских системы, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 101 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 17 единиц спецтехники.
В то же время с начала полномасштабной войны враг потерял такое количество:
- танков – 7 740,
- боевых бронированных машин – 14 947,
- артиллерийских систем – 13 184,
- РСЗО – 1 088,
- средств ПВО – 815,
- самолетов – 357,
- вертолетов – 326,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 0617,
- крылатых ракет – 2 230,
- кораблей и катеров – 27,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 18 006,
- специальной техники – 2 181.