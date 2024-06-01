Минус 1 130 оккупантов, десятки танков и артиллерия: потери врага по состоянию на 1 июня

1 июня 2024, 07:18
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские войска пытаются наступать на Востоке и Юге, регулярно штурмуя позиции наших защитников. Из-за этого оккупанты несут большие потери в живой силе и технике.

Прошедшие сутки не стали исключением. В течение суток 31 мая, согласно данным Генштаба, ВСУ "минуснули" еще более тысячи российских захватчиков.

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Враг понес колоссальные потери

В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне 508 780 своих военных. Стоит отметить, что это убитыми и ранеными.

А за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 1 130 оккупантов.

Потери России в технике

По подсчетам Генштаба, в течение 31 мая Россия потеряла на войне еще 12 танков, 12 ББМ, 44 артиллерийских системы, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 101 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 17 единиц спецтехники.

В то же время с начала полномасштабной войны враг потерял такое количество:

  • танков – 7 740,
  • боевых бронированных машин – 14 947,
  • артиллерийских систем – 13 184,
  • РСЗО – 1 088,
  • средств ПВО – 815,
  • самолетов – 357,
  • вертолетов – 326,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 0617,
  • крылатых ракет – 2 230,
  • кораблей и катеров – 27,
  • подводных лодок – 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18 006,
  • специальной техники – 2 181.


Потери врага по состоянию на 1 июня / Генштаб ВСУ

Автор: Анастасія Кушпіт