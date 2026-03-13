Превышают пополнение армии: Сырский сказал, как долго оккупанты не могут справиться с потерями
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что потери России в войне против Украины растут. Уже в течение трех месяцев они превышают количество привлеченных новобранцев.
Головком Сырский заявил, что Кремль не намерен прекращать наступательные действия, несмотря на значительные потери на поле боя. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Что известно о потерях России в войне с Украиной?
По словам Сырского, потери российской армии в войне против Украины уже три месяца подряд превышают количество новобранцев, которых Москва может привлечь.
Известно, что Главнокомандующий ВСУ также провел встречу с главнокомандующим Вооруженных сил Швеции Микаэлем Классоном. Во время встречи обсуждали оперативную обстановку на фронте длиной 1200 километров, а также потребности ВСУ в вооружении и военной технике.
Сирский подчеркнул, что визит шведского коллеги является сигналом того, что партнерство с Украиной остается стратегическим приоритетом Швеции.
Что известно другие потери россиян в войне с Украиной?
Генштаб сообщил, что оккупанты потеряли по меньшей мере 860 солдат за последние сутки. С начала вторжения Россия также потеряла значительное количество техники, в частности 11 773 танка и 24 202 боевых бронированных машин.
На днях, украинские защитники уничтожили ЗРК С-300В, радиолокационную станцию С-300 и склады боеприпасов на оккупированных территориях. Известно, что в результате атаки было поражено более 6000 вражеских боеприпасов.
Под удар также попали пункты управления российской армии в Селидово. В результате успешной спецоперации были поражены пункты размещения и командования различных подразделений российских войск под Покровском.