Превышают пополнение армии: Сырский сказал, как долго оккупанты не могут справиться с потерями

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что потери России в войне против Украины растут. Уже в течение трех месяцев они превышают количество привлеченных новобранцев.

Головком Сырский заявил, что Кремль не намерен прекращать наступательные действия, несмотря на значительные потери на поле боя. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Что известно о потерях России в войне с Украиной?

По словам Сырского, потери российской армии в войне против Украины уже три месяца подряд превышают количество новобранцев, которых Москва может привлечь.

Известно, что Главнокомандующий ВСУ также провел встречу с главнокомандующим Вооруженных сил Швеции Микаэлем Классоном. Во время встречи обсуждали оперативную обстановку на фронте длиной 1200 километров, а также потребности ВСУ в вооружении и военной технике.

Сирский подчеркнул, что визит шведского коллеги является сигналом того, что партнерство с Украиной остается стратегическим приоритетом Швеции.

