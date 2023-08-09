Цветет "хлопок" и горят оккупанты: генерал Тарнавский рассказал о потерях врага

Генерал Александр Тарнавский рассказал о ситуации на Таврическом направлении. Враг терпит там колоссальные потери.

Тарнавский рассказал, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1545 огневых задач. Российские оккупанты пылают и "двухсотятся".

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На Таврическом направлении цветет хлопок и горят россияне. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1545 огневых задач,

– говорится в сообщении.

Потери врага

По словам Тарнавского, только за сутки общие потери окупантов составляют 244 человека. Речь идет о:

93 погибших;

150 раненых;

1 пленнике.

Кроме того, удалось ликвидировать немало вражеской техники. В частности, Тарнавский озвучил:

3 танка;

6 ББМ;

3 артиллерийские системы и минометы;

2 РСЗО;

1 БпЛА;

3 единицы автомобильной техники.

Кроме того, удалось уничтожить 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.

Общие данные о потерях врага