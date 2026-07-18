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18 июля, 06:56
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Минус 1420 оккупантов, самолет и 6 средств ПВО: какие потери понес враг по состоянию на 18 июля

Юлия Харченко

Число потерь российской армии продолжает ежедневно расти, ведь Силы обороны Украины сдерживают наступление оккупантов и защищают государственные границы. Только за последние сутки враг потерял сотни военнослужащих, технику и вооружение на различных направлениях фронта.

Об этом сообщили в Генштабе.

Каковы потери России по состоянию на 18 июля?

  • личного состава – около 1 427 410 (+1 420) человек;
  • танков – 12 151 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 956 (+10);
  • артиллерийских систем – 46 169 (+85);
  • РСЗО – 1 946 (+3);
  • средств ПВО – 1 502 (+6);
  • самолетов – 438 (+1);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 414 798 (+1 914);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 943 (+11);
  • кораблей/катеров – 34 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 121 742 (+526);
  • специальной техники – 4 428 (+4);
  • крылатых ракет – 4 914 (+5).


Потери России в войне по состоянию на 18 июля / Инфографика Генштаба

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что СБУ уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-95 на аэродроме в Энгельсе, который использовался для ракетных ударов по Украине. Кроме того, Силы обороны нанесли удары по объектам российской нефтяной отрасли и целям на временно оккупированных территориях, чтобы повысить цену агрессии для России.

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