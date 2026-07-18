18 июля, 06:56
Минус 1420 оккупантов, самолет и 6 средств ПВО: какие потери понес враг по состоянию на 18 июля
Число потерь российской армии продолжает ежедневно расти, ведь Силы обороны Украины сдерживают наступление оккупантов и защищают государственные границы. Только за последние сутки враг потерял сотни военнослужащих, технику и вооружение на различных направлениях фронта.
Об этом сообщили в Генштабе.
Каковы потери России по состоянию на 18 июля?
- личного состава – около 1 427 410 (+1 420) человек;
- танков – 12 151 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 956 (+10);
- артиллерийских систем – 46 169 (+85);
- РСЗО – 1 946 (+3);
- средств ПВО – 1 502 (+6);
- самолетов – 438 (+1);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 414 798 (+1 914);
- наземных робототехнических комплексов – 1 943 (+11);
- кораблей/катеров – 34 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 121 742 (+526);
- специальной техники – 4 428 (+4);
- крылатых ракет – 4 914 (+5).
Потери России в войне по состоянию на 18 июля / Инфографика Генштаба
Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что СБУ уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-95 на аэродроме в Энгельсе, который использовался для ракетных ударов по Украине. Кроме того, Силы обороны нанесли удары по объектам российской нефтяной отрасли и целям на временно оккупированных территориях, чтобы повысить цену агрессии для России.