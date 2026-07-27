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27 июля, 07:33
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Обновлено - 07:40, 27 июля

Сколько ликвидировано оккупантов в сутки: потери России на 27 июля

Анастасия Колесникова

Усилия россиян на фронте не приносят успехов. При этом враг продолжает терять много личного состава и техники.

Между тем, в Силах беспилотных систем говорят о росте уровня потерь среди оккупантов. Это объясняется тем, что российское командование наращивает штурмовые группы, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте. Чаще всего такие штурмы являются "билетом в один конец" .

Сколько российских военных ликвидировано в сутки?

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны по состоянию на 27 июля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 440 580 (+1 590) человек;
  • танков – 12 225 (+8);
  • боевых бронированных машин – 25 032 (+13);
  • артиллерийских систем – 46 831 (+37);
  • РСЗО/MLRS – 1 969 (+0);
  • средства ПВО – 1519 (+1);
  • самолетов – 439 (+0);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • наземные робототехнические комплексы – 2038 (+7);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 429 555 (+1 269);
  • крылатые ракеты – 4 950 (+6);
  • корабли/катера – 34 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 126 302 (+491);
  • специальная техника – 4472 (+7).

Потери России на войне на 27 июля 2026 год / Фото Генштаб

К слову, как заявил госсекретарь США Марко Рубио , Россия еженедельно теряет 5-6 тысяч солдат. Это первая известная в истории война, где число погибших превышает количество раненых.

Украинские силы уничтожают не только вражеских солдат, но и потенциал страны-агрессора воевать.

Так, например, 26 июля ночью под ударами Сил обороны оказался ряд военных объектов России в оккупированном Крыму, Донецкой и Луганской областях. В частности, украинские военные поразили объект "Черноморнефтегаз", ретранслятор для управления дронами, автомобильный мост, а также склад беспилотников в Луганской области.

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