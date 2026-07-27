Сколько ликвидировано оккупантов в сутки: потери России на 27 июля
Усилия россиян на фронте не приносят успехов. При этом враг продолжает терять много личного состава и техники.
Между тем, в Силах беспилотных систем говорят о росте уровня потерь среди оккупантов. Это объясняется тем, что российское командование наращивает штурмовые группы, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте. Чаще всего такие штурмы являются "билетом в один конец" .
Сколько российских военных ликвидировано в сутки?
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны по состоянию на 27 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 440 580 (+1 590) человек;
- танков – 12 225 (+8);
- боевых бронированных машин – 25 032 (+13);
- артиллерийских систем – 46 831 (+37);
- РСЗО/MLRS – 1 969 (+0);
- средства ПВО – 1519 (+1);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- наземные робототехнические комплексы – 2038 (+7);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 429 555 (+1 269);
- крылатые ракеты – 4 950 (+6);
- корабли/катера – 34 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 126 302 (+491);
- специальная техника – 4472 (+7).
Потери России на войне на 27 июля 2026 год / Фото Генштаб
К слову, как заявил госсекретарь США Марко Рубио , Россия еженедельно теряет 5-6 тысяч солдат. Это первая известная в истории война, где число погибших превышает количество раненых.
Украинские силы уничтожают не только вражеских солдат, но и потенциал страны-агрессора воевать.
Так, например, 26 июля ночью под ударами Сил обороны оказался ряд военных объектов России в оккупированном Крыму, Донецкой и Луганской областях. В частности, украинские военные поразили объект "Черноморнефтегаз", ретранслятор для управления дронами, автомобильный мост, а также склад беспилотников в Луганской области.