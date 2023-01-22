Российские потери в Украине приблизились к восьмилетним потерям США во Вьетнаме, – ISW

Россия менее чем за год войны против Украины потеряла почти столько же военных, сколько США – за 8 лет во Вьетнаме.

Аналитики из Института изучения войны, ссылаясь на данные американской разведки в The Sun, отметили, что общие потери российских военных в Украине оценивают в 188 тысяч солдат по состоянию на 20 января.

Актуально 600 "двухсотых" оккупантов и много уничтоженной техники: потери врага по состоянию на 22 января

Историческое соотношение раненых и убитых на войне составляет 3:1, что указывает на то, что российские потери в Украине близки к общему количеству погибших США во Вьетнамской войне,

– говорится в отчете ISW.

Аналитики приводят данные Национального архива США, согласно которым количество погибших во Вьетнамской войне составило примерно 58 тысяч человек за 8 лет боев.

Только за 3 месяца войны Россия потеряла 15 тысяч солдат

За 9 лет Афганской войны СССР положил жизнь, по официальным данным, 15 тысяч солдат.

Это порог, который, по оценке минобороны Британии, потери России преодолели еще в мае 2022 года только после 3 месяцев боевых действий,

– подчеркнули аналитики.

Потери российской армии в войне в Украине действительно колоссальны

В Генштабе неоднократно отмечали, что официальная статистика потерь противника может быть выше, ведь из-за высокой интенсивности боев подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов сложно.

Однако даже если опираться только на официальные данные, цифры высокие. Так, по состоянию на 22 января Силы обороны "задвухсотили" 120 760 оккупантов. В последние недели ежедневное количество ликвидированных оккупантов возросло – оно составляет 600 – 800 человек.

Самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском направлении. Враг бросил едва ли не все силы, чтобы прорвать оборону украинских защитников. Однако, враг терпит неудачу, а потому – и бешеные потери. В частности, среди "вагнеровцев" Пригожина.

Кстати, российские мобилизованные несут потери не только на поле боя, но и на полигонах. К примеру, в Ульяновске захватчики умирают из-за пьянки.

! На встрече в формате "Рамштайн" 20 января тоже источники разведки США тоже озвучивали, что потери россиян уже значительно больше 100 тысяч.