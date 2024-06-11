Ликвидировано 1100 оккупантов и десятки единиц техники: колоссальные потери врага на 11 июня

Российские войска продолжают атаковать вдоль всей линии фронта. Впрочем, Силы обороны наносят им колоссальные потери в живой силе и технике.

В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне 520 850 своих военных. В частности, за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 1 100 оккупантов.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия уже потеряла:

личного состава – около 520 850 (+1100),

танков – 7902 (+23),

боевых бронированных машин – 15176 (+32),

артиллерийских систем – 13690 (+46),

РСЗВ – 1099 (+1),

средств ПВО – 842 (+5),

самолетов – 359 (+1),

вертолетов – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 023 (+13),

крылатых ракет – 2278 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 18676 (+58),

специальной техники – 2288 (+21).

Потери России в войне на 11 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ ликвидировали вражеский Су-25 в Донецкой области

В Сухопутных войсках сообщили, что Вооруженные силы Украины прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков на Покровском направлении.

В частности, только за 10 июня потери оккупантов на этом направлении составили 198 человек.

Удалось уничтожить:

самолет Су-25;

один танк;

боевую бронированную машину;

пушку и четыре автомобиля.

В Сухопутных силах сообщили, что в течение суток на Покровском направлении россияне 21 раз пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки.

Украинские защитники отбили 19 вражеских атак, а еще два боестолкновения, по состоянию на конец суток, продолжались неподалеку Новоалександровки и Новопокровского.