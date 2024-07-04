1200 оккупантов и более 200 единиц техники: колоссальные потери врага на 4 июля
4 июля 2024, 07:24Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают давать достойный отпор оккупантам. Так, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1200 оккупантов.
Кроме личного состава ВСУ также уничтожают российскую технику. В общем оккупанты уже потеряли тысячи единиц техники и оружия, общую стоимость которых сложно оценить.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 547 470 (+1200) человек,
- танков – 8 132 (+9),
- боевых бронированных машин – 15 600 (+17),
- артиллерийских систем – 14 777 (+65),
- РСЗВ – 1 115 (+0),
- средства ПВО – 878 (+2),
- самолетов – 360 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 694 (+26),
- крылатые ракеты – 2342 (+6),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 19 923 (+73),
- специальная техника – 2468 (+4).
Потери России в войне на 4 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ