1200 оккупантов и более 200 единиц техники: колоссальные потери врага на 4 июля

4 июля 2024, 07:24
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают давать достойный отпор оккупантам. Так, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1200 оккупантов.

Кроме личного состава ВСУ также уничтожают российскую технику. В общем оккупанты уже потеряли тысячи единиц техники и оружия, общую стоимость которых сложно оценить.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

  • личного состава – около 547 470 (+1200) человек,
  • танков – 8 132 (+9),
  • боевых бронированных машин – 15 600 (+17),
  • артиллерийских систем – 14 777 (+65),
  • РСЗВ – 1 115 (+0),
  • средства ПВО – 878 (+2),
  • самолетов – 360 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 694 (+26),
  • крылатые ракеты – 2342 (+6),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19 923 (+73),
  • специальная техника – 2468 (+4).


Потери России в войне на 4 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Автор: Анжеліка Байбак