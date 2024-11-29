Тыва, ВДВ и добровольцы: СМИ установили 80 тысяч погибших оккупантов и выяснили интересные тенденции

Российские власти старательно скрывают свои колоссальные потери в войне в Украине. Впрочем, журналистам удалось идентифицировать более 80 тысяч ликвидированных захватчиков. Оказалось, что больше половины из них добровольцы или мобилизованные.

По состоянию на 29 ноября, по данным Генштаба, Россия потеряла более 738 тысяч солдат. Между тем СМИ уже известны имена 80 973 российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Силы обороны Украины поразили нефтебазу и уничтожили радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3"

Какие категории россиян погибают чаще всего

Наблюдается стремительный рост потерь среди военнослужащих – добровольцев, подписавших контракт после начала вторжения, многие из которых погибают в течение двух – четырех недель после отправки на фронт.

Их доля в общем массиве продолжает расти и сейчас составляет 22 процентов от общего количества подтвержденных потерь российской стороны.

Год назад – в ноябре 2023 года – добровольцы составляли лишь 14 процентов от общего количества потерь.

Доля осужденных, отправленных на фронт из мест лишения свободы, наоборот, снижается. В ноябре 2023 года они составляли 26 процентов от всех потерь, а сейчас только 18 процентов.

Но подразделения, составленные из заключенных, по-прежнему, расположены на передовой и забирают на себя часть боевой нагрузки.

По меньшей мере 52 процентов всех погибших – люди, которые не были связаны с российской армией на момент начала войны.

Реальное количество людей, которые пришли в армию из гражданской жизни уже после начала вторжения и погибших на фронте, гораздо выше, поскольку журналисты не смогли точно определить, как именно попали на фронт 28 процентов из установленных ими погибших.

Гражданами из каких регионов чаще всего жертвует Кремль

Сейчас в лидеры по количеству подтвержденных потерь вышли Башкортостан, Татарстан и Свердловская область. Но ситуация в этих регионах значительно отличается.

Свердловская область поднялась на верхние строчки этого списка после начала мобилизации и массовой вербовки на фронт из колоний. В регионе работает много промышленных компаний, на базе которых было легче проводить мобилизацию. Также в области располагается ряд крупных исправительных колоний, из которых на фронт заключенных активно забирала сначала ЧВК "Вагнер", а затем и Министерство обороны.

Татарстан вошел в тройку регионов с самым высоким количеством подтвержденных потерь в 2024 году. Это прежде всего связано с активной работой местных волонтеров, которые собирают данные о погибших. Данные других регионов гораздо менее полные.

BBC пересчитала количество подтвержденных погибших военных на каждые 10 тысяч мужского населения в регионах в возрасте от 16 лет до 61 года.

В пересчете на душу населения по количеству потерь лидируют Тыва,, Бурятия и Алтай. Самые низкие показатели смертности наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. Мужчина из Тывы имеет в девять раз больше шансов погибнуть на войне, чем житель Москвы.