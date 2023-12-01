Закончились места: в Новосибирске проблема с захоронением оккупантов

С 24 февраля российская армия потеряла в войне против Украины большое количество живой силы. Так, из-за того, что растет количество участников путинской войны, которые "самоликвидировались" в Украине, чиновники в России столкнулись с проблемой поиска новых мест для могил оккупантов.

В Новосибирске остро возникла проблема захоронения оккупантов, поскольку на их местном кладбище уже не хватает мест.

Смотрите также Выбирают жизнь: в Донецкой области оккупанты массово сдаются в плен

Нехватка мест для российских военнослужащих

Власти российского Новосибирска фактически признали, что на местном кладбище закончились места для захоронения военных.

Мэр города Анатолий Локоть 29 ноября подписал постановление о создании нового "военного участка" на кладбище "Гусинобродское".

В документе отмечается решение выделить 12 соток земли для захоронения военных российской армии "с соблюдением военного обряда похорон".



Кладбище в российском Новосибирске / Скриншот из видео издания "Сибирь. Реалии"

Актуальная статистика потерь врага

В начале ноября издание "Сибирь. Реалии" отмечали о том, что на Гусинобродском кладбище – самое известное захоронение русских наемников в Сибири и на Дальнем Востоке.По данным журналистов, там похоронены более 368 бойцов ЧВК "Вагнера", в том числе родом из других регионов. Родные наемников сообщали редакции, что им даже не сообщили о смерти завербованных. В то время свободных мест на кладбище уже не было.

Оккупант продолжает свою захватническую войну на территории Украины 646 сутки. Так, от 24 февраля 2022 года потери врага на этот момент составляют:

личного состава – около 330040 (+1280) человек,

танков – 5564 (+13),

боевых бронированных машин – 10372 (+32),

артиллерийских систем – 7931 (+22) ед,

РСЗО – 912 (+2),

средств ПВО – 602 (+2),

самолетов – 323 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5976 (+22),

крылатых ракет – 1567 (+0),

кораблей /катеров – 22 (+0),

подлодок –1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 10399 (+38),

специальной техники – 1137 (+13).

По данным Института изучения войны 30 ноября, российские войска продолжали локализованные наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. ISW отмечает, что Генштаб Украины сообщил об отбитии украинскими силами семерых российских атак вблизи Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки.