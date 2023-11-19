Держим темп: в Минобороны рассказали о масштабах потерь оккупантов за неделю

Силы обороны не так давно ликвидировали более 7 тысяч российских захватчиков. В технике враг благодаря нашим защитникам тоже понес серьезные потери.

Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк рассказал о потерях россиян за последнюю неделю. Генерал-лейтенант создал в своих соцсетях пост и поделился инфографикой.

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Что известно о потерях России

Павлюк заявил, что украинские защитники уничтожили в период с 13 по 19 ноября 7 020 российских оккупантов. Также они за эту неделю уничтожили в общей сложности 711 единиц вооружения и военной техники противника.

За неделю Россия потеряла:

86 танков;

94 боевых бронированных машин;

185 артиллерийских систем;

17 РСЗО;

8 установок ПВО;

170 единиц автотехники;

18 единиц спецтехники;

123 БПЛА;

один самолет.

По словам замминистра обороны, также на этой неделе наши воины уничтожили 3 российские ракеты.

Держим темп! Вместе к Победе!

– написал генерал-лейтенант.

Масштабы потерь России / Инфографика Александра Павлюка

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