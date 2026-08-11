Ни "Лад", ни бензина: политолог оценил потери России за 4 года войны

Число россиян, желающих прекращения войны, растет. Согласно данным социологического опроса, лишь 8% населения России верят, что их страна может победить в ней. Война становится все более ощутимой для российского общества.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил политолог Валерий Дымов, указав на то, что показатель количества территорий, захваченных российской армией, в настоящее время является самым низким с 2023 года, а вот число потерь личного состава, напротив, растет.

Война для России с каждым днем обходится все дороже

За период российско-украинской войны, как подчеркнул политолог, Россия не только потеряла значительное количество людей на поле боя, но и ослабла геополитически и экономически. По его словам, Путин обменял свое влияние в мире на выжженные и стертые с лица земли украинские населенные пункты.

Россия захватила меньше, а потеряла больше. Теперь ей нужно набрать людей, она наберет столько же, но потратит на это больше денег. Каждый следующий метр будет обходиться ей дороже. Это обычная математика войны,

– заявил Дымов.

К сведению! Генштаб Украины сообщил, что за сутки по состоянию на утро 11 августа российская армия потеряла на фронте личного состава в количестве 1190 человек, всего с 2022 года – ориентировочно 1,4 миллиона человек.

Он пояснил, что набирать личный состав для отправки на фронт в России становится все сложнее. Россияне видят, что ситуация кардинально изменилась, война пришла на их территорию, при этом на фронте особых успехов российская армия не демонстрирует, несмотря на то, что постоянно задействуется немалый человеческий ресурс.

Сейчас они будут искать возможности, например, привлекать северокорейцев, хватать людей возле аэропортов, вербовать иностранцев, в частности из Африки и Индии, которым обещают работу, но на самом деле отправляют на войну в Украину,

– отметил Дымов.

Полная версия интервью с Валерием Дымовым: смотрите в видео

Политолог подчеркнул, что сейчас очевидно: ситуация вокруг войны развивается совсем не так, как планировал Кремль. Он отметил, что с каждым новым днем условия для подписания мирного соглашения для России ухудшаются.

Число людей в России, которые плачут и говорят, что нужно остановить войну, растет. Те, кто живет в Нижнекамске или Тобольске, уже не будут отдыхать в Крыму. Из Нижнекамска туда не приедут, потому что "Ладу" не дадут и бензина не будет, а из Тобольска – потому что не будут получать зарплату, а она у них была немалая. Поэтому они будут искать виновных внутри страны,

– подытожил Дымов.

Напомним, 10 августа в Тобольске произошла атака с использованием дронов, в городе произошел масштабный пожар. Предварительно известно, что беспилотники поразили нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим", пострадала газофракционирующие установки.

В тот же день дроны нанесли удар по Нижнекамску, который является одним из главных промышленных центров Татарстана. Под ударом БпЛА мог оказаться нефтеперерабатывающий завод.