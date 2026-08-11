Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив політолог Валерій Димов, вказавши на те, що показник кількості територій, які захопила російська армія, нині є найменшим з 2023 року, а от число втрат особового складу навпаки зростає.

Війна для Росії з кожним днем дорожчає

За період російсько-української війни, як наголосив політолог, Росія не лише втратила значну кількість людей на полі бою, а й послабилась геополітично і економічно. З його слів, Путін на випалені й стерті з лиця землі українські населені пункти обміняв свій вплив у світі, який мав.

Росія захопила менше, а втратила більше. Тепер їй треба набрати людей, вона назбирає стільки ж, але витрачаючи грошей більше. Кожен наступний метр для неї буде обходитись дорожче. Це звичайна математика війни,

– озвучив Димов.

До відома! Генштаб України повідомив, що за добу станом на ранок 11 серпня російська армія втратила на фронті особового складу у кількості 1190 осіб, загалом від 2022 року – орієнтовно 1,4 мільйона людей.

Він пояснив, що набирати особовий склад для відправлення на фронт в Росії стає щоразу складніше. Росіяни бачать, що ситуація кардинально змінилась, війна прийшла на їхню територію, тим часом на фронті особливих успіхів російська армія не демонструє попри те, що постійно залучається чималий людський ресурс.

Вони зараз шукатимуть можливості, наприклад, залучатимуть північнокорейців, хапаютимуть людей біля аеропортів, вербуватимуть іноземців, зокрема з Африки, Індії, яким обіцяють роботу, але насправді відправляють на війну в Україні,

– зауважив Димов.

Повна версія інтерв'ю з Валерієм Димовим: дивіться у відео

Політолог підкреслив, що нині очевидно, що ситуація довкола війни розвивається геть не так, як планував Кремль. Він наголосив, що з кожним новим днем умови для підписання мирної угоди для Росії погіршуються.

Кількість людей в Росії, які плачуть й кажуть, що треба зупинити війну – збільшується. Ті, хто живуть в Нижньокамську чи Тобольску вже у Криму відпочивати не будуть. З Нижньокамська туди не приїдуть, бо "Ладу" не дадуть і бензину не буде, а з Тобольська – бо не матимуть зарплати, а вона в них була чимала. Тому вони шукатимуть винних всередині,

– підсумував Димов.

Нагадаємо, у Тобольську 10 серпня відбулась дронова атака, в місті сталася масштабна пожежа. Попередньо відомо, що безпілотники влучили по нафтохімічному комплексу "ЗапСибНефтехим", уражено газофракціонуючі установки.

Того ж дня дрони навідались до Нижньокамська, який є одним з головних промислових центрів Татарстану. Під ударом БпЛА міг опинитися нафтопереробний завод .