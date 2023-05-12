От десанта и морпехов к зекам: BBC опубликовал подробные потери армии России в войне

Генштаб ежедневно публикует данные о потерях России в войне против Украины. Журналисты провели расследование и подробно рассказали о ликвидированных россиянах.

Расследователи подробно изучили данные из открытых источников. Благодаря этому им удалось установить имена 22 644 русских захватчиков. Подчеркиваем, что говорится об установленных.

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Потери растут стремительно

Журналисты отметили, что почти половина из идентифицированных ликвидированных оккупантов погибла за последние 5 месяцев. Если же говорить о темпах роста потерь, то они превышают средние показатели за 2022 год.

К примеру, с 1 декабря 2022 года установили имена 10 230 российских захватчиков, уничтоженных на войне. Интересно, что более половины ликвидированных за этот период не имело никакой причастности к войску. Речь идет о добровольцах, мобилизованных, а также зеках. Их насчитывают 5 522 только установленных.

Если говорить о разделе по категориям. Так за последние месяцы больше всего понесли потери те отряды, в которых воевали зеки. С декабря 2022 года при попытках штурмовать Соледар и Бахмут погибли по меньшей мере 3 100 "завербованных" заключенных.



Потери врага по роду войск / Инфографика BBC

Также погибло немало мобилизованных. Открытые источники свидетельствуют о 2 153 ликвидированных. Любопытно, что 60% из них отправились домой в пакетах после 1 декабря прошлого года. Интересно, что 2 100 этих мобилизованных погибли на фронте, а 53 – на территории самой России.

Кроме того, враг понес немало потерь и среди своих элитных войск. Больше всего среди "ведвешников", а меньше всего – среди бойцов ФСБ и ФСО.



Потери врага среди элитных войск / Инфографика BBC



Больше всего погибло рядовых солдат / Инфографика BBC

Актуальная статистика потерь врага