От десанта и морпехов к зекам: BBC опубликовал подробные потери армии России в войне
Источник:BBC
Генштаб ежедневно публикует данные о потерях России в войне против Украины. Журналисты провели расследование и подробно рассказали о ликвидированных россиянах.
Расследователи подробно изучили данные из открытых источников. Благодаря этому им удалось установить имена 22 644 русских захватчиков. Подчеркиваем, что говорится об установленных.
Читайте также Оккупанты формируют новые части и доукомплектуют воюющие в Украине подразделения, – Генштаб
Потери растут стремительно
Журналисты отметили, что почти половина из идентифицированных ликвидированных оккупантов погибла за последние 5 месяцев. Если же говорить о темпах роста потерь, то они превышают средние показатели за 2022 год.
К примеру, с 1 декабря 2022 года установили имена 10 230 российских захватчиков, уничтоженных на войне. Интересно, что более половины ликвидированных за этот период не имело никакой причастности к войску. Речь идет о добровольцах, мобилизованных, а также зеках. Их насчитывают 5 522 только установленных.
Если говорить о разделе по категориям. Так за последние месяцы больше всего понесли потери те отряды, в которых воевали зеки. С декабря 2022 года при попытках штурмовать Соледар и Бахмут погибли по меньшей мере 3 100 "завербованных" заключенных.
Потери врага по роду войск / Инфографика BBC
Также погибло немало мобилизованных. Открытые источники свидетельствуют о 2 153 ликвидированных. Любопытно, что 60% из них отправились домой в пакетах после 1 декабря прошлого года. Интересно, что 2 100 этих мобилизованных погибли на фронте, а 53 – на территории самой России.
Кроме того, враг понес немало потерь и среди своих элитных войск. Больше всего среди "ведвешников", а меньше всего – среди бойцов ФСБ и ФСО.
Потери врага среди элитных войск / Инфографика BBC
Больше всего погибло рядовых солдат / Инфографика BBC
Актуальная статистика потерь врага
- В заключение напомним о потерях России в войне против Украины, которые публикует Генштаб. С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 197 670 российских захватчиков.
- Если говорить о технике, то враг не досчитается 3 745 танков, 7 295 боевых бронированных машин, 3 068 артиллерийских систем, 559 РСЗО и 312 средств ПВО.
- А еще на балансе так называемой "второй армии" мира стало на 308 самолетов, 294 вертолета, 2 636 БПЛА оперативно-тактического уровня, 970 крылатых ракет, 18 судов, 5 996 автомобилей и автоцистерн и 393 единицы спецтехники меньше.