100 тысяч не поразили: почему россияне не реагируют на большие потери своей армии в Украине

Россия несет бешеные потери в войне против Украины. Однако население страны-агрессора пытается не замечать количество гробов, которые возвращаются с фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 января в Украине погибли 124 710 российских оккупантов.

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В Генштабе уточнили, что потери врага могут быть значительно больше, поскольку из-за интенсивности боев сложно вести точный подсчет.

Россияне закрывают глаза на потери своей армии

По словам Ступака, население в России даже не знает, сколько своих сограждан они потеряли в Украине.

Вся информация по поводу потерь, которая появляется у россиян, – это от Украины. Но российское население закрывает на это глаза. Мол, это все ложь и фейки. А Россия якобы потеряла не больше 10 тысяч военных,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Он предположил, что, возможно, масштабы потерь для россиян не столь заметны еще и потому, что Россия – большая страна. Следовательно, есть еще много земли, в которой можно хоронить погибших.

"Их и 100 тысяч не поразили, и 150 тысяч не поразят", – отметил Ступак.

Иван Ступак рассказал о настроениях в России: смотрите видео

Конвейер гробов в Саратов

Впрочем, по словам эксперта Украинского института будущего, есть события, когда до россиян начинает приходить осознание масштабов трагедии.

В частности, так произошло 31 декабря 2022 года, когда ВСУ нанесли удар по профтехучилищу в оккупированной Макеевке Донецкой области. Там размещались несколько сотен российских мобилизованных. Львиная доля погибших оккупантов были родом из Саратовской области России.

Когда все эти трупы в пакетах конвейером поехали в Россию, тогда я увидел в российском сегменте интернета, что к россиянам стало что-то доходить. Они начали возмущаться,

– сказал Ступак.

Он добавил, что похоронные процессии в Саратовской области не прекращались несколько дней.

"Это (инцидент в Макеевке – 24 Канал) на россиян повлияло. Но желание получить "Ладу" преобладает над погибшим сыном или отцом", – сказал эксперт Украинского института будущего.

Потери россиян на войне в Украине: коротко