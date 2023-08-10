Почти 6 сотен оккупантов, вертолет, десятки танков: безумные потери врага на 10 августа

Россия не оставляет тщетных попыток захватить Украину. В итоге Кремль добивается ликвидации своих граждан и техники. Только за последние сутки на войне в Украине погибли 580 оккупантов.

С 24 февраля 2022 года враг потерял уже 252 200 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь Генштаб объяснял, что подсчет усложняют активные боевые действия.

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Какие потери врага в технике

танков – 4278 (+16);

боевых бронированных машин – 8303 (+13);

артиллерийских систем – 5028 (+15);

РСЗО – 711 (+0);

средств ПВО – 469 (+0);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 313 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4179 (+4);

крылатых ракет – 1377 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7495 (+16);

специальной техники – 746 (+4).



Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян на украинской земле: последние новости