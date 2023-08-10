Почти 6 сотен оккупантов, вертолет, десятки танков: безумные потери врага на 10 августа

10 августа 2023, 08:11
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия не оставляет тщетных попыток захватить Украину. В итоге Кремль добивается ликвидации своих граждан и техники. Только за последние сутки на войне в Украине погибли 580 оккупантов.

С 24 февраля 2022 года враг потерял уже 252 200 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь Генштаб объяснял, что подсчет усложняют активные боевые действия.

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Какие потери врага в технике

  • танков – 4278 (+16);
  • боевых бронированных машин – 8303 (+13);
  • артиллерийских систем – 5028 (+15);
  • РСЗО – 711 (+0);
  • средств ПВО – 469 (+0);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 313 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4179 (+4);
  • крылатых ракет – 1377 (+0);
  • кораблей/катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7495 (+16);
  • специальной техники – 746 (+4).


Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян на украинской земле: последние новости

  • В Генштабе ВСУ рассказали, что нашим военным удалось нанести 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Кроме того, ВСУ поразили три пункта управления, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и важный объект россиян.
  • Украинские пограничники на Харьковском направлении ликвидировали вражеский дорогостоящий комплекс наблюдения "Муром-М". Он был нужен оккупантам для круглосуточного наблюдения за перемещением ВСУ.
  • Генерал Александр Тарнавский рассказал, что на Юге у россиян огромные потери. В частности, только за сутки ВСУ ликвидировали там 93 вражеских солдат, еще 150 ранены и один пленный. О потерях врага в технике на Юге Украины читайте по ссылке.

Автор: Діана Квасневська