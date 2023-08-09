Более 800 россиян уже не оккупируют украинскую землю: потери врага на 9 августа
9 августа 2023, 07:58Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает терять военных и технику на войне против Украины. Прошедшие сутки тоже стали последними для многих оккупантов.
В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 820 российских захватчиков. Отметим, что это ориентировочные данные, поскольку сложно вести точный подсчет при активных боях. Так что точные потери врага могут быть еще выше.
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Свежие потери России
С начала полномасштабного вторжения на утро 9 августа враг потерял ориентировочно 251 620 своих военных. Кроме того, много своей техники. В частности:
- танков – 4262 (+8),
- боевых бронированных машин – 8290 (+12),
- артиллерийских систем – 5013 (+17),
- РСЗО – 711 (+2),
- средств ПВО – 469 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 312 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17),
- крылатых ракет – 1377 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7479 (+19),
- специальной техники – 742 (+5).
Масштабные потери на Сватовско-Кременном направлении
- Утром в Генштабе сообщили, что на фоне успешных боевых действий наших воинов значительно увеличилось количество потерь в оккупационных подразделениях. В частности, на Сватовско-Кременском направлении.
- В целях организации эвакуационных мероприятий раненых захватчиков в Россию в Сватово Луганской области прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя вражеского минобороны.
- "В период с 1 по 7 августа из вышеуказанного направления в госпиталь города Белгород было отправлено около 500 оккупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести. В то же время с целью сокрытия реального количества своих потерь на фронте погибших российских оккупантов отправляют в Ростов-на-Дону", – отметили в Генштабе ВСУ.