Потери России в войне с Украиной превысили 270 тысяч

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной. Количество военных, которых потеряла Россия на войне, превысило 270 тысяч.

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки, 12 сентября, ВСУ ликвидировали еще не менее 590 российских военных. В ведомстве отметили, что данные уточняются.

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Потери России на войне

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине 270 350 своих солдат. И это только те потери оккупантов, которые удалось установить. Страна-агрессор не признает это, однако на самом деле потери ее войска могут быть еще больше.

Кроме этого, российские террористы потеряли уже десятки тысяч единиц своей техники, а именно:

танков – 4 584,

боевых бронированных машин – 8 792,

артиллерийских систем – 5 902,

РСЗВ – 766,

средств ПВО – 517,

самолетов – 315,

вертолетов – 316,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4 650,

крылатых ракет – 1 455,

кораблей и катеров – 19,

автомобильной техники и автоцистерн – 8 444,

специальной техники – 884.

Оккупанты снова не досчитались танков и артиллерии

Согласно данным Генштаба, за последние сутки Россия потеряла на фронте 16 танков.

Также ВСУ уничтожили еще 14 боевых бронированных машин врага, 30 артиллерийских систем, 2 единицы РСЗО, 2 средства ПВО, 5 БпЛА оперативно-тактического уровня, 31 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы специальной техники.



Потери России в войне 13 сентября / Генеральный штаб

Отметим, что недавно военные контрразведчики ВСУ ликвидировали еще 30 военных оккупантов и показали яркое видео, как горит российская техника. В общей сложности спецам с помощью ударных дронов удалось уничтожить: 3 танка, 4 бронированные машины разных типов, 8 РЛС, РЭБ и станций связи, 9 единиц автомобильной техники, 9 огневых позиций врага, 4 склада с БК и топливом, "гнездо" российских операторов fpv-дронов.

Также утром 13 сентября украинцев застала еще одна хорошая новость – в оккупированном Севастополе раздались взрывы на судоремонтном заводе. Оккупанты заявили о повреждении 2 кораблей Черноморского флота.