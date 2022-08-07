россияне пробили очередное дно войной за "шкуру" ликвидированных оккупантов
7 августа 2022 , 12:39Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Дениса Казанского
Самый кайф – это когда потерявшее человеческий облик зверь начинает грызню друг с другом за деньги, которые предстоит получить за убитых в Украине сыновей.
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Это просто квинтэссенция этой позорной войны. Можно сколько угодно взывать о великой империи, "русском мире", восстановлении СССР, но один такой сюжет перечеркивает всю эту фальшивую пропагандистскую стену.
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Уверен, что они еще и резать друг друга за эти деньги начнут. Вот увидите.
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- В ряде российских городов в середине июля начали массово хоронить оккупантв, ликвидированных в Украине еще в феврале и марте. Так, их остатки привозят в такие "десантные" центры, как тула, псков, рязань и т.д.
- В общей сложности в пятерку российских регионов-лидеров по количеству потерь на войне в Украине входят дагестан, бурятия, краснодарский край, башкортостан и волгоградская область.
- Между тем, на многих российских кладбищах разоряют могилы убитых оккупантов, а тех, кто выжил и привез из Украины инвалидность, всячески травят и унижают их же сограждане.
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