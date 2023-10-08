Под Бахмутом ВСУ ликвидировали российского майора: мощное видео
Источник:Юрий Бутусов
Вооруженные Силы Украины наносят мощные потери российским оккупантам. Так, наши защитники недавно ликвидировали майора так называемой "второй армии мира" Владимира Мирошниченко.
Захватчика уничтожили бойцы 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Он был ликвидирован на Бахмутском направлении.
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ВСУ отправили на тот свет российского майора
Как рассказал журналист Юрий Бутусов, защитники из 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили майора десантно-штурмовой бригады оккупационной армии. Это произошло на Бахмутском направлении.
Судя по обнародованным документам оккупанта, ВСУ ликвидировали террориста Владимира Мирошниченко. Ему было 38 лет. Он был заместителем командира батальона 83-й десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск вооруженных сил России.
Ликвидированный оккупант / фото Юрия Бутусова
Как ВСУ уничтожили российского майора: смотрите видео
Актуальные потери россиян на фронте
По состоянию на 8 октября ВСУ уничтожили 282 280 российских военных. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 бойцов. Потери в технике:
- танков – 4821 (+21);
- боевых бронированных машин – 9123 (+21);
- артиллерийских систем – 6705 (+17);
- РСЗО – 808 (+0);
- средства ПВО – 542 (+1);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+5);
- крылатые ракеты – 1530 (+0);
- корабли/катера – 20 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9111 (+38);
- специальная техника – 959 (+3).