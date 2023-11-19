Трупы вывозят "КамАЗами", а раненые спят на полу, – оккупант о потерях возле Авдеевки
Источник:ГУР МО
Россияне больше месяца штурмуют Авдеевку. За это время враг потерял около 10 тысяч солдат. Каждый день количество вражеских потерь увеличивается.
Украинские разведчики перехватили очередной разговор россиян. В нем оккупант жалуется на безумные потери России в районе Авдеевки и отсутствие мест в больницах.
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Места в госпиталях закончились
Российские захватчики продолжают наступать на Авдеевском направлении. Вооруженные Силы Украины сдерживают врага и наносят большие потери противнику. Недовольны ситуацией возле Авдеевки и сами оккупанты, ведь единственный успех, которого им удалось добиться, это разве что установить новый рекорд потерь.
Народу много, пацанов, б***ь, вообще везут машинами каждый день. Я же в гражданской больнице лежу, потому что там (в военном госпитале – 24 Канал) все забито в три этажа. Все лежат н***й без рук, без ног. "Трехсотых" каждый день "КамАЗы" везут, "двухсотых" тоже немало,
– рассказал оккупант.
По его словам, раненых столько, что места уже не хватает даже в гражданских больницах.
"В Ростове вообще н***й пацаны на полу спят в коридоре. Сюда везут преимущественно авдеевских с разных сторон. П**ец короче", – сказал россиянин.Внимание! На видео нецензурная лексика. Не рекомендуем смотреть его чувствительным лицам, а также несовершеннолетним.
Оккупант жалуется на безумные потери возле Авдеевки: смотрите видео
Потери россиян
- В течение этой недели украинские бойцы уничтожили 7 020 россиян. Также в период с 13 по 19 ноября ВСУ сожгли 711 единиц вооружения и военной техники противника
- За последние сутки наши защитники отправили на концерт Кобзона 1 190 оккупантов. В общей сложности, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили 318 570 вражеских солдат.
- В сети появились эпические кадры уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Его ВСУ ликвидировали в Херсонской области.