Потери российской ПВО резко возросли, – OSINT-аналитик
- Потери российской ПВО за последние месяцы выросли в несколько раз, в частности из-за ударов беспилотников.
- В 2026 году было поражено 85 зенитно-ракетных комплексов, что на 240% больше, чем в предыдущие 3 месяца.
Об этом пишет OSINT-аналитик Кайл Глен в соцсети Х. В то же время эти данные могут быть неполными, ведь учтены только успехи Сил беспилотных систем.
Какими темпами Россия теряет свою ПВО?
Осинтер показал визуализацию разгрома российской противовоздушной обороны.
Потери России в ПВО / Инфографика Кайла Глена
Так, как можно увидеть на инфографике, во второй половине 2025 года в среднем россияне теряли около 10 систем ПВО ежемесячно. В январе 2026 было поражено уже 21, а в марте – аж 39.
И почти наверняка именно поэтому мы видим больший успех дальнобойных ударов Украины,
– отметил Глен.
Потери России: последние новости
Украинские пограничники уничтожили редкую радиолокационную систему "Зоопарк" и три установки реактивных систем залпового огня врага на Гуляйпольском направлении. За одну ночь подразделение "Феникс" нанесло врагу потери на около 28 миллионов долларов.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди также сообщил, что Украина атаковала пусковые базы "Шахедов" в Брянской и Курской областях, а еще радиолокационную станцию ЗРК С-400 в Феодосии.
Еще одна потеря оккупантов – система РЭБ "Палантин". Этот комплекс, который стоит около 20 миллионов долларов США и является довольно редким, уничтожили военные из Lasar's Group НГУ на Запорожском направлении.