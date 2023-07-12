ВСУ ликвидировали "глаза мордора": какие возможности это открывает

Спецназовцы Департамента кибербезопасности уничтожили три пограничных комплекса видеонаблюдения россиян модификаций "Муром" и "Кивер", их называют "глаза мордора". В частности, ими оккупанты корректируют артиллерийский огонь.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, нужно уничтожить все российские "глаза мордора".

Смотрите также Более 500 оккупантов, десятки техники: огромные потери России по состоянию на 12 июля

Что известно о "глазах мордора"

Роман Свитан отметил, что такие камеры размещают либо на высотных зданиях, либо на высоко поднятых мачтах. Они видят примерно на 10 километров вглубь в визуальном режиме, в тепловом видят на 4 километра человека, машину – на 7 – 8 километров.

Таким образом россияне следят вглубь тыла Украины примерно на 10 километров, корректируют артиллерийский огонь, следят за позициями ВСУ. Их сложно уничтожить, потому что они малого размера.

Скорее всего, нашли механизмы дистанционного уничтожения этих комплексов. Это хорошее начало. Нужно уничтожить все российские "глаза мордора",

– заметил военный эксперт.

Свитан об уничтожении "глаз мордора": смотрите видео

Потери России по состоянию на 12 июля

В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки Россия потеряла 510 солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 235 530 оккупантов.

В районе Бердянска 11 июля ликвидировали российского генерала-лейтенанта Цокова Олега Юрьевича. В сентябре 2022 года его уже "трехсотили", но он выжил.

Кроме того, враг продолжает терять технику. ВСУ уничтожили: