Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, потрібно знищити усі російські "очі мордору".

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Що відомо про "очі мордору"

Роман Світан зазначив, що такі камери розміщують або на висотних будівлях, або на високо піднятих щоглах. Вони бачать приблизно на 10 кілометрів вглиб у візуальному режимі, у тепловому бачать на 4 кілометри людину, машину – на 7 – 8 кілометрів.

У такий спосіб росіяни стежать вглиб тилу України приблизно на 10 кілометрів, корегують артилерійський вогонь, стежать за позиціями ЗСУ. Їх складно знищити, бо вони малого розміру.

Найімовірніше, знайшли механізми дистанційного знищення цих комплексів. Це хороший початок. Потрібно знищити усі російські "очі мордору",

– зауважив військовий експерт.

Світан про знищення "очей мордору": дивіться відео

Втрати Росії станом на 12 липня

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу Росія втратила 510 солдатів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 235 530 окупантів.

У районі Бердянська 11 липня було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича. У вересні 2022 року його вже "трьохсотили", але він вижив.

Окрім того, ворог продовжує втрачати техніку. ЗСУ знищили: