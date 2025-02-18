Минометчики красиво уничтожили российскую колонну бронетехники в Донецкой области

Российские оккупанты пытались колонной бронетехники подобраться к позициям Сил обороны Украины на Востоке. Все это потом красиво сгорело.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица". Российские оккупанты попытались прорваться вперед к одной из позиций Сил обороны Украины в Донецкой области.

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Штурмовая колонна осталась разбитой

Военные 5-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега" успешно отбили вражескую атаку. Они остановили колонну врага с помощью минометов.

Оккупанты не смогли подобраться к оборонительным укреплениям украинских военных. Несколько единиц техники удалось уничтожить в результате точных ударов из минометов.

Оккупанты приближались к нашим оборонительным укреплениям, но бойцы точными выстрелами из минометов остановили их. Неудачный штурм противника закончился 3 уничтоженными единицами техники и ликвидированным личным составом,

– говорится в сообщении.

Добавим, по состоянию на 18 февраля Россия потеряла более чем 861 тысячу личного состава. Также Силы обороны Украины уничтожили 10101 российский танк, 21075 боевых бронированных машин, 23275 артиллерийских систем, 1285 РСЗО и т.п.

Как украинские защитники отбили вражескую атаку в Донецкой области: смотрите видео

Добавим, 16 февраля россияне пошли в наступление танковой колонной на Курщине. При этом они навесили красные флаги на военную технику. Силы обороны Украины разбили вражескую колонну.