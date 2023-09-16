Враг потерял три лодки со всем экипажем, – Гуменюк об успешной операции ВСУ на Юге

Украинская армия продолжает уничтожать российских оккупантов, в частности, на южных направлениях фронта. Собственно, были ликвидированы три лодки захватчиков и весь находившийся в них экипаж.

Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 16 сентября, – информирует 24 Канал. Кроме того, по ее словам, враг потерял пять крупнокалиберных пушек.

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Успехи наших бойцов на Юге

В трех суднах, которые уничтожили Силы обороны, находились почти 20 российских бойцов. Собственно, с помощью лодок оккупанты хотели между островами разместить свои наблюдательные пункты, однако им не удалось этого сделать.

Минус 5 крупнокалиберных пушек за прошедшие сутки – это мощный результат Сил обороны. Минус 18 оккупантов и еще три лодки, на которых они пытались маневрировать среди островов и располагать там свои наблюдательные пункты,

– сказала Гуменюк.

В то же время спикер подчеркнула, что один из таких враждебных пунктов наблюдения Вооруженным Силам удалось уничтожить за минувшие сутки. Из этого всего можно сделать один вывод: у врага все больше проблем.

Обратите внимание! В Генштабе 16 сентября констатировали, что известно о 20 уничтоженных кораблях и катёрах России с начала полномасштабной войны В то же время удалось ликвидировать одну подводную лодку оккупантов.

В общем о ситуации на фронте