Ликвидировано 26 000 врагов и уничтожено 1170 танков: свежие потери российских оккупантов

Украинские защитники храбро отбивают атаки российских оккупантов, нанося врагу колоссальные потери. По состоянию на 10 мая, общие потери захватчиков составляют 26 000 военных.

Актуальные данные привел Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Там уточнили, что эти цифры ориентировочные, ведь активные бои продолжаются.

К теме В Минобороны Британии прокомментировали никчемную судьбу 331-го полка – одного из "лучших в России"

Какие потери врага в технике

Только за сутки украинские военные уничтожили 350 захватчиков.

танков – 1170 (+25),

боевых бронированных машин – 2808 (+44),

артиллерийских систем – 519 (+6),

РСЗВ - 185 (+0),

средства ПВО – 87 (+0),

самолетов – 199 (+0),

вертолетов – 158 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),

крылатые ракеты – 94 (+0),

корабли /катера – 12 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 1980 (+10),

специальная техника – 41(+0).

В Генштабе ВСУ отметили, что самые большие потери войска захватчика понесли на Авдеевском направлении.

Какая ситуация сейчас на фронте

Украинские военные рассказали, что наиболее активные действия враги проводят на Слобожанском и Донецком направлениях. Враг применяет артиллерию по всей линии столкновения, а также наносит ракетные удары по всей территории Украины.

Силы противника планируют наступать на Лиман и Северодонецк. Продолжаются боевые действия за Воеводовку, Тошковку и Нижнее – в Луганской области, а также Каменку – в Донецкой области. Также российские войска продолжают обстреливать мариупольскую "Азовсталь".

На других направлениях враги обстреливают украинские позиции или сковать действия наших подразделений.

Читайте также "Высшее искусство": воины 14 ОМБр показали, как испепелили врага – эпическое видео

В британском Минобороны объяснили причины потерь России

В Министерстве обороны Британии отметили, что россияне надеялись на скорый захват Украины. Однако армией управляет страх, позади солдат идут карательные отряды. Путин повторяет ошибки диктаторов, используя в управлении, в том числе войском, тиранию.

Какие успехи ВСУ в борьбе с россиянами: последние новости

Наши военные 9 мая отбили многочисленные атаки россиян в зоне ООС, уничтожив более 200 оккупантов и много вражеской техники.

Николаевские десантники уничтожили вражеский "Тигр" вместе с экипажем.

А пока в Москве готовились к параду, Сечеславские десантники ликвидировали из "Джавелина" российский танк.

Смотрите в видео: утренний свод Генштаба за 10 мая