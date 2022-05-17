ВСУ ликвидировали уже 27 900 россиян: свежие потери врага

Российские окупанти массово погибают на украинской земле. Только смерть может ждать тех, кто цинично пришел убивать независимый народ.

По состоянию на 17 мая количество убитых российских бойцов составляет 27 900. Эта цифра не является окончательной, ведь подсчитать погибших в районах активных боевых действий невозможно.

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Потери врага по состоянию на 17 мая

личного состава – 27 900 военных;

танков – единиц;

боевых бронированных машин – единиц;

артиллерийских систем – единиц;

РСЗО – единиц;

средства ПВО – единиц;

самолетов – единиц;

вертолетов – единиц;

автомобильной техники и цистерны с топливом – единица;

кораблей/катеров – единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – единиц;

специальной техники – единицы;

крылатых ракет – единиц.

Что потеряли россияне за последние сутки

личного состава – 200 человек;

танков – 7 единиц;

боевых бронированных машин – 35 единиц;

артиллерийских систем – 1 единица;

РСЗО – 3 единицы;

средства ПВО – 1 единица;

самолетов – 1 единица;

вертолетов – 2 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 единиц;

специальной техники – 1 единица.

Информация Генштаба о ситуации на фронте

Украинские военные заметили активизацию движения россиян у острова Змеиный. В акватории Черного моря те ведут подъемно-спасательные работы на месте, где был уничтожен российский десантный катер. Хотят его поднять со дна. Как известно, за остров Змеиный продолжается ожесточенная борьба, ведь он является стратегически важным.

Ситуация на приграничье Сумской области снова была неспокойная. Враг обстреливал наших пограничников из минометов в районе населенного пункта Белокопытово Сумской области. На Северском направлении враг и в дальнейшем усиленно охраняет участки украинско-российской границы.

Также ночью россияне обстреляли Львовскую область. Противовоздушная оборона сбила 3 крылатые ракеты. Одна ракета таки попала – пострадал военный объект в Яворовском районе. Пострадавших и жертв в результате обстрелов нет. Во Львовской области пояснили, что область атаковали с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

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