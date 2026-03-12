Минус С-300 и склады боеприпасов: ВСУ ударили по оккупантам
- Украинские военные уничтожили ЗРК С-300В, радиолокационную станцию С-300 и склады боеприпасов на оккупированных территориях.
- В результате операций ВСУ было поражено более 6000 вражеских боеприпасов, что деморализует российских военных.
ВСУ 11 и 12 марта провели успешную операцию по ликвидации вражеских сил. На временно оккупированных территориях украинские военные уничтожили технику и склады оккупантов.
Украинские военные били по логистике оккупантов, масштабы ущерба уточняются. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Что известно об операции ВСУ?
В ночь на 12 марта украинские военные уничтожили ЗРК С-300В в районе Боровенек Луганской области. Также был поражен вражеский командно-наблюдательный пункт на запорожском направлении.
На Луганщине Силы обороны также взорвали склад боеприпасов, технических средств и эшелон с горюче-смазочными материалами россиян.
На временно оккупированной территории Крыма ВСУ ударили по радиолокационной станции ЗРК С-300. Взрывы тогда прогремели в Севастополе.
Также в результате попадания по складам россиян в Донецкой области, было уничтожено около 6000 вражеских боеприпасов.
В Генштабе отметили, что такие операции сильно деморализуют российских военных, снижая способность по обеспечению и любых штурмовых действий.
Последние новости об успешных операциях ВСУ
Силы обороны Украины уничтожили 780 российских военных и значительное количество вражеской техники на 12 марта, однако оккупанты продолжают наступательные действия на некоторых участках фронта.
ССО уничтожили несколько РЛС в Крыму, подрывая способность врага обнаруживать воздушные цели. Были поражены командные пункты армии России и ЗРК "Бук-М3" на Луганщине.
ВСУ осуществили атаки на зенитный комплекс "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления беспилотниками на оккупированных территориях и в России.