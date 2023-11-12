Более 1000 оккупантов, ПВО, РСЗО и много другой техники: огромные потери врага 12 ноября
12 ноября 2023, 07:59Читати новину українською
Кремль продолжает тщетные попытки захватить Украину, однако только несет потери. Так, только за последние сутки враг потерял на войне в Украине 1100 единиц личного состава.
С 24 февраля 2022 года – 311 750 солдат. Однако потери оккупантов могут быть больше, ведь их сложно сосчитать из-за интенсивности боев на фронте.
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Какие потери врага в технике
- танков – 5349 (+7);
- боевых бронированных машин – 10 073 (+32);
- артиллерийских систем – 7559 (+32);
- РСЗО – 881 (+2);
- средства ПВО – 580 (+1);
- самолетов – 322 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5632 (+12);
- крылатые ракеты – 1560 (+1);
- корабли/катера – 22 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9944 (+19);
- специальная техника – 1078 (+9).
Потери врага 12 ноября 2023 года
Последние новости о потерях оккупантов
- Глава Минцифры рассказал, что через год со времени создания украинского флота морских дронов удалось поразить вражеские корабли разных типов. Михаил Федоров пояснил, что за это время часть Черноморского флота России пошла ко дну. Так, украинские морские дроны поразили 7 кораблей: "Адмирал Макаров", "Иван Голубец", "Иван Хурс", "Сергей Котов", "Нефтяной маяк", "Акула" и "Серна".
- В вечерней сводке Генштаб ВСУ рассказал, что наши военные поразили 2 средства ПВО россиян и 1 зенитную управляемую ракету С-400. Также наши военные нанесли 10 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и техники врага. Наши подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства, 6 районов скопления живой силы, оружия и военной техники.
- Российские военные активизировались под Авдеевкой – враги начали бросать на штурмы зэков. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что потери врага по сравнению с прошлыми днями увеличились на 30%.