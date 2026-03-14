Отминусовано большое количество оккупантов с техникой: потери России на 14 марта

Потери врага в войне растут ежедневно. Украинские защитники заставляют россиян платить дорогую цену за агрессию.

По словам главкома Александра Сырского, уже в течение 3 месяцев потери оккупантов превышают количество привлеченных новобранцев.

Сколько оккупантов и техники ликвидировано на 14 марта 2026 года?

По данным Генштаба, начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 марта 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 278 430 (+810) человек;

танков – 11 777 (+4);

боевых бронированных машин – 24 212 (+10);

артиллерийских систем – 38 421 (+52); РСЗО – 1 686 (+1);

средства ПВО – 1332 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 349 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 177 286 (+2 147);

крылатые ракеты – 4 403 (+0);

корабли/катера – 31 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 83 403 (+180);

специальная техника – 4088 (+0).

Потери России на 14 марта 2026 года / Фото Генштаб

