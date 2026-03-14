14 марта, 07:44
Отминусовано большое количество оккупантов с техникой: потери России на 14 марта
Основные тезисы
- По состоянию на 14 марта 2026 года Россия потеряла около 1278430 человек и 11777 танков.
- Потери врага также охватывают 38421 артиллерийскую систему и 177286 беспилотников.
Потери врага в войне растут ежедневно. Украинские защитники заставляют россиян платить дорогую цену за агрессию.
По словам главкома Александра Сырского, уже в течение 3 месяцев потери оккупантов превышают количество привлеченных новобранцев.
Сколько оккупантов и техники ликвидировано на 14 марта 2026 года?
По данным Генштаба, начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 марта 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 278 430 (+810) человек;
- танков – 11 777 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 212 (+10);
- артиллерийских систем – 38 421 (+52); РСЗО – 1 686 (+1);
- средства ПВО – 1332 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 177 286 (+2 147);
- крылатые ракеты – 4 403 (+0);
- корабли/катера – 31 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 83 403 (+180);
- специальная техника – 4088 (+0).
Потери России на 14 марта 2026 года / Фото Генштаб
Что известно о росте потерь оккупантов?
- Командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й ОМБр Михаил Трач объяснил, что зимой снег, мороз и дождь затрудняли наблюдение за врагом. Из-за плохой погоды и ограниченной аэроразведки российские подразделения могли незаметно перемещаться и применять тактику "просачивания". По его словам, большинство продвижений россиян происходило именно под прикрытием непогоды.
- В то же время с потеплением ситуация меняетсяукраинские военные лучше видят противника и могут эффективнее его уничтожать. Хотя враг имеет преимущество в живой силе, в хорошую погоду это приводит к большим потерям. Даже российские блогеры признают, что продвижение оккупантов дается им очень дорогой ценой.
- По словам главкома Сырского, российская армия ежедневно теряла около 1031 человека в течение всей зимы 2025 – 2026 годов. Всего за зиму ликвидировано или ранено 92 850 военных.
- Недавно украинская разведка получила секретные документы, в которых содержится российская оценка потерь на поле боя. Противник признает, что из 100% потерь – 62% – это убитые и 38% – раненые. В закрытых официальных докладах россияне указывают уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых.