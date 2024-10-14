Еще "минус" 1260 оккупантов, 4 танка и куча другой бронетехники: потери россиян на 14 октября
14 октября 2024, 07:48Читати новину українською
Источник:Генштаб
Украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери в технике и личном составе. За почти три года полномасштабного вторжения российские потери составили более 660 тысяч солдат.
На Курщине Силы обороны разгромили российскую колонну, в которую входили танк, бронетранспортер и бронеавтомобиль. Отмечается, что оккупанты попали в засаду.
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Сколько захватчиков и их техники ликвидировано
- личного состава – около 670190 (+1260) человек;
- танков – 8975 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 17895 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 19421 (+11) ед,
- РСЗО – 1231 (+0) ед,
- средства ПВО – 978 (+0) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17009 (+17),
- крылатые ракеты – 619 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26622 (+38) ед,
- специальная техника – 3437 (+2)
Потери врага на 14 октября / Фото Генштаб