Около полутысячи врагов, танки, средства ПВО и артиллерийские системы: потери врага на 19 июля
19 июля 2023, 08:37Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает сотням терять солдат в Украине. Только за последние сутки оккупанты потеряли 470 единиц личного состава.
С 24 февраля 2022 года в Украине погибли 239 480 оккупантов. Правда, потери могут быть больше, ведь подсчет усложняют бои.
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Какие потери врага в технике
- танков – 4123 (+4);
- боевых бронированных машин – 8059 (+8);
- артиллерийских систем – 4573 (+31);
- РСЗО – 689 (+0);
- средства ПВО – 430 (+2);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 310 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46);
- крылатые ракеты – 1279 (+6);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7105 (+19);
- специальная техника – 683 (+6).
Потери врага по состоянию на 19 июля 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери врага: последние новости
- Агент "Атеш" на полевой дороге за 2 километра южнее села Князе-Григоровка Херсонской области устроил оккупантам засаду и взорвал их бензовозы. Один сгорел полностью, второй – сильно поврежден.
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский показал видео, как ВСУ уничтожают врага на Таврическом направлении. Только за минувшие сутки враг потерял убитыми и ранеными более 3 рот. Также ВСУ уничтожили 41 единицу военной техники российских захватчиков.
- ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении, в частности, почти каждый день курят по танку. Более того, недавно уничтожили "Тюльпан".