Около полутысячи врагов, танки, средства ПВО и артиллерийские системы: потери врага на 19 июля

Россия продолжает сотням терять солдат в Украине. Только за последние сутки оккупанты потеряли 470 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года в Украине погибли 239 480 оккупантов. Правда, потери могут быть больше, ведь подсчет усложняют бои.

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Какие потери врага в технике

танков – 4123 (+4);

боевых бронированных машин – 8059 (+8);

артиллерийских систем – 4573 (+31);

РСЗО – 689 (+0);

средства ПВО – 430 (+2);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 310 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46);

крылатые ракеты – 1279 (+6);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7105 (+19);

специальная техника – 683 (+6).



Потери врага по состоянию на 19 июля 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери врага: последние новости