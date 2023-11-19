Более 1100 оккупантов, РСЗО, ПВО и много другой техники: безумные потери врага на 19 ноября

Оккупанты не выводят свои войска с территории Украины, поэтому наши военные ежедневно уничтожают сотни врагов и их техники. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1190 единиц личного состава врага.

За 24 февраля 2022 года наши военные уже уничтожили 318 570 российских солдат. Однако потери врага могут быть больше, ведь подсчитать их точно трудно из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага в технике

танков – 5435 (+13);

боевых бронированных машин – 10 166 (+25);

артиллерийских систем – 7744 (+18);

РСЗО – 898 (+2);

средства ПВО – 588 (+2);

самолетов – 323 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5755 (+29);

крылатые ракеты – 1563 (+0);

корабли/катера – 22 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 120 (+29);

специальная техника – 1096 (+6).

Потери врага по состоянию на 19 ноября 2023 года

Успехи ВСУ на фронте