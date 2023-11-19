Более 1100 оккупантов, РСЗО, ПВО и много другой техники: безумные потери врага на 19 ноября
19 ноября 2023, 07:50Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты не выводят свои войска с территории Украины, поэтому наши военные ежедневно уничтожают сотни врагов и их техники. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1190 единиц личного состава врага.
За 24 февраля 2022 года наши военные уже уничтожили 318 570 российских солдат. Однако потери врага могут быть больше, ведь подсчитать их точно трудно из-за интенсивных боев.
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Какие потери врага в технике
- танков – 5435 (+13);
- боевых бронированных машин – 10 166 (+25);
- артиллерийских систем – 7744 (+18);
- РСЗО – 898 (+2);
- средства ПВО – 588 (+2);
- самолетов – 323 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5755 (+29);
- крылатые ракеты – 1563 (+0);
- корабли/катера – 22 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 120 (+29);
- специальная техника – 1096 (+6).
Успехи ВСУ на фронте
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные продвинулись на левом берегу Днепра в Херсонской области на 3 – 8 километров в зависимости от специфики географии и ландшафтного дизайна левого берега. По ее словам, минометные расчеты уже не достигают правого берега.
- Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что большие потери на фронте несут вражеские отряды "Шторм" и "Шторм-Z", которые враг бросает на линию столкновения первыми. В некоторых из них осталось ориентировочно 10 – 15% от начального количества личного состава.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что наши военные на левом берегу Днепра уничтожили вражеский "Сонцепек". Следует заметить, что из этого оружия оккупанты могли атаковать украинскую сторону зажигательными или термобарическими боеприпасами.